金观平

原标题：用好三千亿 支小再发力

“稳增长、保就业，重在保市场主体特别是量大面广的中小微企业”。为加大对中小微企业的帮扶政策力度，近日召开的国务院常务会议提出，今年再新增3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。更振奋人心的是，这新增的3000亿元支小再贷款额度将在今年年内发放完毕，并采取“先贷后借”模式，保障资金使用的精准性和直达性。

当前，我国经济持续恢复增长，发展动力进一步增强，但经济恢复仍然不稳固、不均衡。中小微企业在促进经济增长、增加就业等方面具有重要意义。中小微企业发展仍然面临原材料价格居高不下、应收账款增加、疫情灾情影响等诸多难题。助力中小微企业和困难行业持续恢复，离不开金融活水的浇灌。其中，发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具的牵引带动作用，显得尤为必要。

再贷款是由中央银行贷款给商业银行，再由商业银行贷给普通客户的资金。由于再贷款提供的资金稳定、成本低、期限长，不仅能够降低相关行业企业的资金成本，也能有效分散银行承担的风险，从而激发银行服务企业的积极性，对相关地区地方法人金融机构贷款的撬动效果明显。而“先贷后借”模式，即由商业银行针对符合再贷款使用范围的企业先行发放贷款，事后凭发放清单等资料向人民银行申请再贷款资金。

不难看出，新增3000亿元支小再贷款的政策意图正是针对小微企业，在融资上予以精准倾斜和靶向施策，这也是结构性货币政策工具的应有之义。金融系统要用好用足结构性货币政策工具，加大对重点领域和薄弱环节的帮扶支持，使企业融资便利“再上一个台阶”。

加大对中小微企业的帮扶，还应该“跳出金融看金融”。国务院常务会议提出，进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，降低制度性交易成本，保护产权和知识产权，保护公平竞争，增强发展信心。

降低制度性交易成本，是打造良好营商环境的前提，更是保护企业生存环境、切实降低企业负担的关键。一方面，监管部门要加快改善金融生态，畅通经济金融良性循环，在管控好风险的前提下，实行差异化内部考核和激励措施，引导预期向积极方向转变。另一方面，金融机构也要不断强化自身服务中小微企业的能力建设，优化资源配置、风险评估以及对金融科技的使用等，练出“真本领”、啃下“硬骨头”。

帮扶中小微企业，更离不开多方的关注和努力。货币政策要继续发挥好与财政、工信、税收等部门以及地方政府的合力，进一步提振市场需求，稳定大宗商品价格，降低中小微企业经营成本。同时，推动强化贷款风险分担补偿、信用信息共享机制建设，提升小微企业金融服务效率。

要加强金融机构与政府之间的合作，发挥好地方政府融资担保机构作用。事实上，地方政府已经建立了不少融资担保机构，设立这些担保机构的主要功能就是为小微企业融资提供增信、担保。接下来，还应继续提升政府融资担保的覆盖面，降低融资担保的费率。

全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂，不确定不稳定因素在增加。部分企业经营由此面临一些新的挑战，对中小微企业的纾困帮扶仍然有不小的压力。下一步，相关部门要继续盯紧政策、服务、环境等领域建设，把党中央、国务院支持中小微企业发展的决策部署落实落细，筑牢发展基础，增强企业获得感，使中小微企业不断保持增长势头、发展势头，充分激发出稳住市场主体、稳住就业的关键力量。

(责编：赵超、陈键)