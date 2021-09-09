原标题：我国投资保持稳定增长

国家发展改革委8日举行专题新闻发布会，就当前稳投资稳外资等情况回应了社会关切。

今年前7个月，我国固定资产投资同比增长10.3%，较上半年回落2.3个百分点。对此，国家发展改革委投资司副司长吕文斌表示，受到基数效应影响，今年投资增速“前高后低”，总体保持恢复增长态势，但近期汛情、疫情等因素对投资增长造成了一定影响。总的来看，我国投资仍然具备保持稳定增长的条件。

制造业投资增长势头较好。制造业投资两年平均增速自今年1月份至5月份起已经由负转正，恢复增长的势头较好。当前，制造业企业利润平稳增长，企业预期总体稳定，有利于制造业投资持续恢复增长。

“十四五”规划中的重大工程项目陆续启动建设，各有关部门、各地方正积极推进实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，对扩大有效投资将起到重要拉动作用。

投资新动能快速成长。各有关部门、各地方不断加大产业转型升级推进力度，高技术产业投资快速增长。积极推进基本公共服务均等化，加快补齐因疫情暴露的短板弱项，教育、卫生等社会领域投资增长较快。

重大项目建设资金具有保障。今年新增地方政府专项债券3.65万亿元，保持较高水平。专项债陆续发行使用，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资。

吕文斌表示，7月份以来部分地区出现的疫情已得到有效控制，疫情对工程建设造成的不利影响逐步消除，有利于投资恢复增长。下一步，国家发展改革委将会同有关方面下大力气做好补短板稳投资各项工作，促进投资稳定增长。

据悉，下一步稳投资工作将从聚焦重点领域、发力前期工作、加强资金保障、激发市场活力四个方面着手，在发挥好“十四五”规划和2035年远景目标纲要102项重大工程和中央预算内投资引导带动作用的基础上，加强重大项目储备，扎实做好项目前期准备工作，有序推进项目建设实施，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

此外，积极支持战略性新兴产业投资，引导企业加快设备更新和技术改造投资，加大制造业中长期贷款支持力度。规范推广政府和社会资本合作模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，形成存量资产和新增投资的良性循环。持续优化营商环境，为民间投资创造良好条件。

今年前7个月，我国吸引外资1007.4亿美元，同比增长30.9%，外资流入延续稳中向好的势头。

“综合研判，下半年利用外资的好形势应会持续，全年利用外资数量能够实现一定幅度增长。”国家发展改革委外资司司长刘小南说。

刘小南表示，当前稳外资将重点抓好三方面工作：一是稳存量扩增量。通过进一步缩减和完善全国和自贸试验区外资准入负面清单，放宽外资准入限制，为外商投资提供更加广阔的空间。推动重大外资项目落地实施，及时解决项目存在的问题，优化全流程服务，通过大项目以点带面。

二是优结构提质量。完善指导外商投资方向政策，落实好鼓励外商投资产业目录，充分发挥外资在补短板强弱项、促进科技和管理创新、满足国内多元化市场需求等方面的积极作用。

三是强服务防风险。为外资企业和各地方搭建投资合作平台。继续清理外资准入负面清单之外的限制，推动准入后国民待遇落实，依法平等对待外资企业和内资企业。同时，按照国际通行方式和有关办法开展外资安全审查工作，做好风险防控。

(责编：赵超、陈键)