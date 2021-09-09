刘慧

原标题：节粮减损促进世界粮食安全

9月9日至11日，国际粮食减损大会将在山东济南召开，大会以“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”为主题。这是新冠肺炎疫情发生以来，中国在农业领域举办的最大的一场国际盛会。

粮食是人类赖以生存的物质基础。当前，受全球极端气候变化、新冠肺炎疫情反复等因素影响，世界粮食安全遭遇重大挑战。减少粮食损失和浪费是有效防范和应对粮食危机的重要途径，此次大会的召开，有助于凝聚国际社会在粮食减损方面的共识，构建全球共同节粮减损的良好氛围，增强疫情下世界粮食安全韧性。

世界范围内粮食损失浪费惊人

当前，粮食损失浪费现象在全世界范围内普遍存在，与世界粮食安全状况恶化并存，日益受到世界各国关注。根据联合国粮农组织发布的《2019年粮食及农业状况》报告，全球在收获后到零售前的供应链环节损失的粮食约占到总产量的14%。2021年联合国环境规划署发布的报告显示，2019年全球食品浪费总量达到9.31亿吨，其中家庭消费占61%，零售环节占13%，加工等其他食品服务环节占26%。

与此同时，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，高温、干旱、暴雨等极端天气在世界各地频繁发生，国际粮食价格高位运行，世界粮食安全状况不断恶化。根据联合国粮农组织统计，2020年全球至少1.55亿人面临重度粮食不安全，为近5年的新高。

中国农业大学经管学院教授武拉平认为，粮食损失和浪费受经济发展水平的影响较大，发展中国家损失严重，发达国家浪费严重。非洲和南亚等经济落后地区粮食损失浪费主要发生在收获和储备环节，如撒哈拉以南的部分非洲地区农户储备环节的损失最高达到30%。美国、西欧等经济发达地区粮食损失和浪费主要发生在消费环节，即餐桌上的浪费，如美国每年大约21%的食物在家庭日常消费中被浪费，每个美国人浪费的食物约124千克。

与世界平均水平相比，中国粮食损失浪费水平较低。据联合国粮农组织估计，中国每年在收割、运输、储备、加工过程中粮食损失浪费超过6%。如按2020年中国粮食总产量13390亿斤计算，当年损失浪费的粮食总量高达803亿斤，接近于粮食主产省安徽省全年粮食总产量。

随着经济发展和科技水平提升，中国的粮食损失和浪费趋势也在发生变化，从以往的“损失高、浪费低”转变为“损失降低、浪费升高”。根据中国农业大学粮食经济研究团队2016年至2017年对28个省份近5000个农户家庭的调查，中国三大主粮作物的收获损失平均约3%，农户消费环节的损失浪费率约7.3%。

推动形成节粮减损长效机制

减少粮食损失浪费，不仅能增加粮食供应数量，还能降低资源消耗、减少生产投入成本，是保障粮食安全的重要途径。从中国的经验看，保障粮食安全，必须一边增加粮食产量，一边促进节粮减损。

受资源和环境双重约束，粮食增产空间有限，节粮减损等同于增产。如果按照世界粮食年产量约28亿吨计算，世界粮食损失浪费每降低1个百分点，就相当于增加2800万吨粮食，大约可以养活7000万人。

从更深层看，粮食生产需要水、土、肥、药、种等生产要素的投入，节粮减损就是节约珍贵的水土资源，减少化肥农药等投入品的消耗，促进农业可持续发展。

武拉平认为，世界各国粮食损失和浪费发生的环节不一样，节粮减损的方法和措施应具体情况具体分析。不发达经济体的粮食减损应聚焦收获、储备等环节，主要通过推广抗逆品种、现代收获机械、科学储粮设施、高效加工设备以及低温运输设备等节粮技术实现减损目标。发达经济体应减少消费环节的损失和浪费。目前，一些发达经济体已经认识到珍惜粮食的重要性，并推出相关的政策。如日本提倡人们购买过了“赏味期”仍然可以吃的食物，法国卖不出去的食物只能捐赠不能扔掉。

中国高度重视节粮减损，把推进粮食全产业链节粮减损作为保障粮食安全的重要工作之一。

近年来，中国通过深入实施优质粮食工程，持续推进粮安工程，加强粮食仓储设施建设，建立粮食产后服务中心，推广粮食产后减损技术，不断提升科学储粮减损能力。“十三五”期间，每年粮食产后流通环节减少损失约1300万吨，为维护国家粮食安全、节约资源和减少排放作出了积极贡献。

推动建立国际粮食减损合作机制

节粮减损是国际社会强化全球粮食安全治理的重要举措，世界各国应该携手合作，努力促进节粮减损，共同维护全球粮食安全。

“中国将以本次大会为契机，推动建立国际粮食减损合作机制，共同减少全球粮食损失浪费，共同促进世界粮食安全。”农业农村部副部长马有祥说。

作为全球最大的发展中国家，中国在保障粮食安全和节粮减损方面进行了积极探索，形成了一些有益的经验做法。中国积极参与全球粮农治理，与世界各国在节粮减损方面开展合作，在联合国粮农组织、二十国集团、亚太经合组织等框架下推动开展了信息共享、技术交流、人员培训等合作，特别是帮助发展中国家提升粮食减损和安全保障能力。

“未来将重点围绕粮食减损的关键环节，加强技术、工艺、装备等方面联合研发，帮助发展中国家提升生产过程中的粮食减损能力。”农业农村部国际合作司司长隋鹏飞说。

中国积极加强政策协调，从全球层面推动粮农治理能力，加强与联合国粮农组织、世界粮食计划署等国际组织合作，围绕保障全球粮食安全，提高粮食减损能力设置议题，推动各国在粮食安全治理方面形成共识，积极参与国际标准和规则的制定，推动在粮食减损、运输、检疫、进出口贸易等方面形成合理的国际规则，更好地利用二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等平台，开展信息交流和政策对话协调，促成公平公正的国际粮食市场秩序。

在武拉平看来，发达经济体拥有技术优势，在节粮减损方面应该承担更多责任。比如，向不发达经济体提供更为先进的技术支持，帮助不发达地区和贫困地区减少粮食收获和储备环节等产业链前端的损失；通过立法或增强社会节粮减损意识等手段降低食物浪费程度，减少食物的无端消耗，将立法经验传播给转型地区；同时，多余的食物可以通过一定形式援助饥饿地区。

(责编：赵超、陈键)