本报记者 李晨阳

原标题：保险业：赚钱虽多难掩转型乏力

日前，5家A股上市险企2021年中期业绩已全部披露。受益于投资端的良好表现，5家险企上半年共实现归母净利润1437亿元，平均日赚近8亿元。同时，当下保险行业正处在深度转型时期，上半年保险业务收入增速放缓，寿险新业务价值普遍下滑。

利润增长保费放缓

今年上半年，中国平安实现归属于母公司股东净利润580.05亿元，同比下降15.5%；中国人保归属于母公司股东净利润169亿元，同比增长34%；中国太保实现归属于母公司股东净利润173.04亿元，同比增长21.5%；中国人寿归属于母公司股东净利润409.75亿元，同比增长34.2%；新华保险归属于母公司股东净利润约105.5亿元，同比增长28.3%。

与净利润明显增长不同的是，上半年五大险企保险保费收入增速放缓，明显承压。其中，中国平安实现保费收入4222.10亿元，同比下降5.17%；中国人寿实现保费收入4422.99亿元，同比增长3.5%；中国人保实现保费收入3441亿元，同比增长2.2%；新华保险保费收入约1006.1亿元，同比增长3.9%。中国太保保费收入2231.86亿元，同比增长3.67%。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠在接受经济日报记者采访时说：“上半年五大险企的保费收入增速放缓，一方面是各公司正在改进寿险销售人员管理体制，相应的要承担转型阵痛，影响了寿险保费收入；另一方面，车险综合改革后价格明显下降，也一定程度拉低了车险保费收入。”

中国人寿总裁苏恒轩在业绩说明会上表示，今年上半年，全球疫情仍在持续演变，外部不确定、不稳定的因素比较多。在此背景下，寿险公司普遍面临着很大的经营压力，整个行业新业务的增长处于低位。

的确，作为衡量寿险公司核心指标之一的新业务价值也表现出承压迹象。今年上半年，中国人寿新业务价值298.67亿元，同比下降19%；平安寿险及健康险新业务价值为273.87亿元，同比下降11.7%；太保寿险新业务价值102.31亿元，同比下降8.9％；新华保险新业务价值40.9亿元，同比下降21.7%；人保寿险新业务价值24.12亿元，同比下降25.2%。

车险改革影响持续

业内人士分析认为，在寿险方面，近年行业各家公司都在加大转型力度，主动调整业务结构，重点发展期限较长的期缴业务，而且保险代理人队伍高质量转型也在进行中，这些因素在客观上造成了保费规模减少。同时，在新冠肺炎疫情的影响下，居民对长期大额支出更加谨慎，寿险行业面临不小的压力。

财险方面，受到车险综合改革的持续影响，保费增速结构性放缓。今年上半年，人保财险实现保费收入2526.26亿元，同比增长2.6%；平安产险保费收入1333.13亿元，同比下降7.50%；太保产险保费收入818.08亿元，同比增长6.34%。“不过，车险综改阶段性影响将逐步减弱直至被消化，车险综改从去年9月19日开始，预计市场保费同比下降的趋势可能在今年第四季度扭转。”人保财险总裁于泽认为。

9月7日，中国银保监会新闻发言人在回应媒体时表示，车险综合改革以来，累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成，车险市场呈现保费价格、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”的新局面。截至7月末，全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%、5%。车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通过改革，车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，比例已基本接近美国（43%）、日本（50%）等主要经济体平均水平。

新增长点逐步形成

值得注意的是，在车险保费承压的同时，非车险业务正在加速发展。比如，今年上半年，人保财险非车险业务总保费收入1318.71亿元，同比增长14.4%。综合成本率97.2%，同比下降0.1个百分点。其实，面对车险业务的增长瓶颈，健康险、责任险等非车险领域或将成为财险公司新的业绩增长点。

此外，今年自然灾害、极端天气，特别是河南郑州暴雨灾害造成巨大财产损失、经济损失，这也暴露了保险方面存在的短板、缺口，进一步催生对灾害险和各种财险多元化保险保障需求。来自银保监会的数据显示，7月17日至8月25日，河南保险业共接到理赔报案51.32万件，初步估损124.04亿元，已决赔付34.6万件，已决赔款68.85亿元，整体件数结案率已达67%。其中，人身意外险（含意外医疗）件数结案率76%，车险件数结案率86%，农险件数结案率76%，特别是全损秋粮作物赔款进度超过了94%。

不可否认的是，保险行业正在负重前行。“接下来，要坚持个险渠道的改革，走专业化服务路线。我国保险业的费用开支高，应继续加大科技投入，降低管理费用、渠道费用，发展线上线下融合的新产品，基于看得见的成功模式，将服务老龄人口、慢病人群作为重要方向。”王向楠告诉记者。

多位业内人士在接受采访时表示，从中长期来看，保险业长期向好的发展趋势没有改变。随着渠道转型、产品升级、服务提升等一系列深度调整，我国保险业将会迈入高质量发展阶段，未来会给全社会提供更全面的保障服务。

(责编：赵超、陈键)