周 琳

原标题：私募基金数量为何创新高

第三方研究机构私募排排网最新统计显示，8月份私募基金备案产品数量创下今年以来月度数量新高：私募基金8月份总备案产品数达4173只，其中，证券私募管理人备案产品数量为3291只，占比78.86%。资管规模超过100亿元的量化私募九坤投资单月备案104只产品，是唯一在8月备案突破100只的证券类私募管理人，备案20只产品以上的多为资管规模100亿元规模以上的私募基金管理人，共有10家。

私募排排网财富管理合伙人李迎迎认为，备案数据创新高是多方面因素共同作用的结果。一是我国宏观经济稳健发展，可投资资产规模相应增长，带动国内居民财富管理需求增加，从而催生更多新增资产管理产品；二是在房地产市场受到政策调控、银行理财刚性兑付被打破等大背景下，权益类基金有望成为居民投资理财的主力军；三是私募基金具有追求绝对收益、投资操作灵活、捕捉市场行情及时等特点，策略配置多样化且持续迭代升级，可根据市场变化情况进行及时调整，有利于满足居民财富管理市场的需求，特别是与股市相关性较低的量化私募崛起，进一步满足了不同风险偏好投资者的需求。

在2014年2月以前，私募基金行业是没有统一“信息披露平台”的，私募基金的规模、产品、名称、从业资格等界限相对不明确。根据有关法律法规和相关部门要求，中国证券投资基金业协会开始正式开展私募基金管理人登记、私募基金产品备案工作。

金牛理财网分析师宫曼琳表示，私募登记和备案本质上是基金业协会根据基金法实施的一种自律管理，是一种信息披露方式，鼓励行业遵从基金募集、基金合同、内部控制等在内的自律规则，推动私募基金管理人和基金服务机构正确认识行业本质，共同完善基金治理，保护投资者核心利益。登记备案数量增多从一个侧面说明，私募基金行业总体上呈现健康发展的趋势，更多私募管理人愿意通过备案方式规范新发产品的信息披露，也方便投资者查阅和监管部门管理。

数据还显示，备案产品的分布不大均衡。备案数居前的438家证券私募管理人的备案数，占备案总数的比例超过55%。也就是说，由少数私募备案了大部分产品，头部效应十分显著。有占比超过37%的证券私募管理人，今年以来仅备案了1只产品，另有占比超过26%的证券私募管理人，今年以来至少备案了5只产品。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，私募基金产品备案分布不均，一方面说明大型私募基金依托规模优势，推出新产品的积极性较高，中小型私募受到自身投研实力影响，在投资策略多元化、推出产品速度、人才培养等方面进展相对缓慢，行业发展呈现马太效应；另一方面，也反映出私募基金市场自身通过登记和备案的竞争实现了优胜劣汰、新陈代谢，从而行业也得到了健康发展。

(责编：赵超、陈键)