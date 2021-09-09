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融资融券别跑偏了

马春阳
2021年09月09日08:20 | 来源：经济日报
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原标题：融资融券别跑偏了

　　近日，监管部门下发通报表示，在日常监管中关注到，部分投资者利用融资融券交易套现，实施“绕标”、融资等行为，刻意规避监管要求，扰乱交易机制，违背业务本源。

　　所谓“两融套现”是指投资者通过融资融券交易套取资金，以实现购买非标的证券（即“绕标”）或融资转出信用账户（即“融资”）等非正常交易行为。

　　“两融套现”的现象已存在许久，其本质上是投资者刻意规避监管、违背业务本源的行为，但责任主体依旧在于业务的组织者券商身上，部分券商为了扩大“两融”业务，盲目增加余额，将规定抛之脑后，放松了对风险的控制。

　　其实，券商的不尽职，乃至发生违规，其背后的原因均不难理解。近年来随着A股市场的交投活跃度日益提升，融资融券业务逐渐成为券商主要收入来源之一，不免会出现少数券商为了利益而选择“蒙眼”展业，对于“两融套现”熟视无睹，甚至推波助澜。

　　融资融券业务偏离了正确的方向，无疑会衍生出多项风险。比如，“两融套现”导致信用账户中余额挂钩标的和实际持仓“表里不一”，加大了日常监管和风险监测识别难度，使得个别不法分子收买信用账户、融资操纵股价等违法行为更具隐蔽性。

　　随着全市场注册制改革的推进，融资融券业务必将迎来新的发展机遇，同时也对券商、投资者提出了更高的要求。券商理应按照要求，履行好中介作为“看门人”的应有职责，强化风险监测监控，切实维护市场秩序：一是要正视“两融套现”问题，严守规范展业底线；二是要切实落实主体责任，主动排查清理违规行为，对于为相关违规行为提供便利的员工，应严肃追责；三是回归“两融”业务本源，严防融资“信贷”化。

　　此外，投资者也应理性、合规地参与“两融”业务，在充分了解交易规则前提下，评估好自身的风险承受能力，审慎利用融资融券的信用放大功能，时刻谨记融资融券是把“双刃剑”，其放大的不仅仅是投资收益，同样也放大了投资亏损的风险。

　　无规矩不成方圆。让“两融”业务回归本源，对于A股市场进一步成熟、实现长期健康发展都具有重要的意义。

(责编：赵超、陈键)

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