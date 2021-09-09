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中央企业董事会工作规则试行

2021年09月09日08:21 | 来源：新华网
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原标题：中央企业董事会工作规则试行

　　新华社北京9月8日电（记者王希）记者从国务院国资委了解到，国资委日前印发《中央企业董事会工作规则（试行）》，围绕把加强党的领导和完善公司治理统一起来，对进一步加强所监管中央企业董事会建设提出要求、作出规定，推动加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效能。

　　规则立足于强化董事会运行的规范性和有效性，巩固国有企业独立市场主体地位，既对以往有效做法进行总结提炼，又结合实践中的新情况新问题进行探索创新，对中央企业董事会的组建组成、功能定位、职责权限、运行机制、决策程序、支撑保障、管理监督以及董事会成员的职责、权利和义务等作出了规范指引。

　　规则提出，董事会是企业的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事项。规则明确了董事会定战略、防风险的具体内容和决策事项范围，规定了董事会决策程序，并对董事会授权决策进行了规范。

　　规则明确，董事长是董事会规范运行的第一责任人，同时强化了外部董事作决策、强监督的职责，对外部董事在决策中维护国有资本权益、贯彻出资人意志、督促董事会规范有效运行，以及发挥外部董事召集人沟通桥梁作用等提出明确要求。在此基础上，对董事会报告企业重要情况、外部董事报告异常情况等作出了制度性安排。

　　根据规则，中央企业和地方国资委可以参照规则精神，区别不同情形、加强分类指导，推动所属或者所监管企业健全完善董事会制度，确保董事会应建尽建、配齐建强、规范有效运行。

(责编：赵竹青、陈键)

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