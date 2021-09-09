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调整个人外汇买卖业务并非不能“换汇”

姚进
2021年09月09日08:21 | 来源：经济日报
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原标题：调整个人外汇买卖业务并非不能“换汇”

　　近日，华夏银行官方网站发布了《关于暂停个人外汇买卖业务的通告》，引发市场热议。随后，华夏银行发布澄清声明称：暂停办理个人外汇买卖（外汇兑外汇）业务是系统升级所致，并强调个人结售汇业务不受影响。

　　个人外汇买卖不等于个人结售汇。具体来看，个人外汇买卖业务是指个人客户委托的以国际外汇市场行情为基础，将一种可自由兑换外汇兑换成另一种可自由兑换外汇的个人外汇业务，如美元兑换英镑、美元兑换日元、日元兑换英镑、美元兑换欧元等。个人结售汇业务是指以人民币购买外汇或以外汇兑换人民币业务。

　　通常我们进行人民币汇兑，是经常项目下的需求，如出国留学、出境旅游等，每人每年有5万美元（或等值）的额度可以使用。个人外汇买卖则是另一回事，如港币兑换美元、美元兑换英镑等，带有一定投资甚至投机“炒汇”性质。商业银行正在逐步压缩俗称“炒汇”的个人外汇买卖业务，但却容易引发用户误读，与俗称“换汇”的个人结售汇业务混淆。

　　“目前国际经济形势复杂，外汇市场波动较大，华夏银行综合考虑客户风险承受能力等因素，暂停个人外汇买卖业务，但客户正常的结售汇业务将不受影响。后期将根据市场变化、客户需要做好各项服务调整。”华夏银行行长张建华在2021年半年度业绩发布会上回应该事件时表示。

　　光大银行分析师周茂华表示，银行对相关业务的调整，相当于向投资者提示市场风险，提醒其理性和谨慎操作，有助于降低市场非理性投机炒作行为。

　　对于外汇投资，当前合法的投资渠道主要有三类：一是购买银行的相关外汇理财产品，包括个人外汇实盘买卖业务交易、外汇期权交易、远期结售汇业务等；二是投资B股；三是投资QDII产品。此次华夏银行暂停个人外汇买卖业务，属于上述第一种。

　　即便如此，账户外汇交易产品也较为复杂，许多商业银行压缩“炒汇”业务的做法也不太一样。比如，六大国有银行中，工商银行自8月15日上调外汇业务的投资风险等级，账户外汇产品的风险级别调整为第5级（R5），客户风险承受能力评估结果要求调整为进取型（C5）。其中，C5客户可继续在工行办理账户外汇业务。再比如，7月27日，招商银行关闭个人双向外汇买卖业务（非实盘外汇买卖）新客户签约功能。8月11日起，将根据新版协议文本，逐步对符合一定条件的无持仓客户关闭个人双向外汇买卖业务。

　　“考虑到外汇市场风险较大，招商银行未来将进一步从严限制个人双向外汇买卖业务，若客户有个人双向外汇产品持仓余额，请保持关注并做好仓位管理，适时降低持仓余额。”招商银行表示。

　　事实上，外汇投资理财的政策性和专业性都很强，监管的态度也很明确。今年5月份，全国外汇市场自律机制第七次工作会议强调，企业要聚焦主业，树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。金融机构不仅不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，否则不利于银行稳健经营，还会造成汇率大起大落。

　　据了解，目前工行、农行、中行、建行、中信、光大等银行均未暂停个人外汇交易业务，只是网点兑换外币普遍需要预约。

(责编：赵超、陈键)

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