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侵权一粒种 判赔五千万

李万祥
2021年09月09日08:22 | 来源：经济日报
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原标题：侵权一粒种 判赔五千万

　　种子是农民最重要的生产资料，是农业的命根子。如果种子遭遇套牌侵权、制假售假等违法犯罪行为，怎么办？近日，最高人民法院公布一批人民法院种业知识产权司法保护典型案例。

　　此次发布的10个典型案例不仅有刑事案件，还有民事、行政类案件。案例所涉品种既包括玉米、水稻、小麦等主要农作物，也包括辣椒、梨树等经济作物。其中，在侵害“郑58”玉米杂交品种纠纷案中，人民法院对于品种权人高达4952万元的赔偿请求予以全额支持。在酒泉某豫公司生产、销售伪劣产品案中，人民法院对未经品种登记进行加工、销售伪劣“豫椒王”辣椒种，给种植农户造成严重经济损失的行为，以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑十一年，并处罚金123万元。

　　“依法严厉打击套牌侵权、制假售假等犯罪行为，让以身试法者付出沉重代价，坚决遏制危害种业安全违法犯罪活动。”最高法刑一庭副庭长安翱表示。

　　惩罚性赔偿制度作为一把利器，在打击种业知识产权侵权行为中应用广泛。典型案例显示，针对严重侵害品种权行为，人民法院在法定幅度内从重判处惩罚性赔偿。在侵害“金粳818”水稻新品种纠纷案中，对于侵权人利用微信群发布信息、组织交易的行为，认定构成销售侵权，揭开其所谓农民交易自留剩余种子的伪装，并在计算基数的二倍以上确定惩罚性赔偿数额，最终全额支持品种权人300万元的赔偿请求。

　　“对于特定的情节严重的侵权行为，实际的赔偿总额最低是补偿性赔偿数额的三倍，可以形成对恶性侵权行为的强有力威慑。”最高法知识产权法庭副庭长郃中林表示。据统计，2016年至2020年，全国各级人民法院审结涉植物新品种纠纷民事案件共计781件，年结案量从2016年66件上升到2020年252件。其中85%以上为侵害植物新品种权纠纷，主要涉及玉米、小麦、水稻等主要农作物，超七成案件品种权人胜诉。

　　侵害植物新品种权的生产、繁殖、销售行为具有季节性、地域性等特点，较为隐蔽，权利人维权时确实存在一定的困难。最高法知识产权法庭副庭长朱理说，为便利品种权人维权，降低维权难度，人民法院强化证据保全、调查取证、委托鉴定等证明手段的运用，同时强化举证妨碍制度适用，让不诚信的被诉侵权人承担不利法律后果。

　　业内专家表示，通过厘清品种的合法与非法界限，既要依法规制打着“农民”旗号的非法生产、繁殖行为，又要合理维护农民自繁自用的正当权利，让侵权者付出代价，为种业振兴保驾护航。

(责编：赵超、陈键)

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