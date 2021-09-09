原标题：“剧本杀”：社交“新宠”成产业，能走多远看格调

北京一家“剧本杀”店里，一组玩家正在进行游戏。受访者供图

从登陆热门综艺到成为现象级线下社交活动，从雨后春笋般冒出的实体店到与文旅、民宿业融合——作为近年来悄然流行的社交“新宠”，“剧本杀”在“Z世代”年轻群体中有极高的参与度，并逐渐形成了一条清晰的产业链。

“剧本杀”是什么？其核心——剧本是怎么创作产生的？目前行业发展面临哪些问题？近日，新华每日电讯记者走访多位“剧本杀”从业者，深入了解这一新业态的真实面貌。

全国线下店超过2万家

北京市朝阳区，一家“剧本杀”门店，三四间面积不大的房间被装饰成古风、日式等不同风格。其中一间工业风格的房间内，玩家们面对面坐下，在DM(“剧本杀”主持人)的带领下细细地研读着各自扮演角色的剧本。

他们面前的桌子上，摆着用于记录关键信息的笔和纸，还有一桌子零食和尚未开包的外卖午餐——桌上几名“老玩家”知道，这次是五六个小时才能玩完的剧本，把饭桌搬到“剧桌”上，才能保证这一下午玩得更加充实。

“最近一段时间几乎每个周末都组一局‘剧本杀’，有时玩得不过瘾，一周组两次。”被朋友带着参与，今年28岁的贾雨在不到三个月的时间里已体验了十几个剧本，从当初对“剧本杀”闻所未闻的“小白”成了“组局达人”。这一天，他们尝试的是一个推理难度极大的“进阶”剧本。

“非常‘烧脑’，长时间的讨论也没有理出思绪。”贾雨说，这类剧本让他非常享受，“不只在剧本里体验角色人生，重要的是不断接近‘真相’过程中的紧张与刺激。”

所谓“接近真相”的提法，是因为早期的“剧本杀”基本上是由推理爱好者从国外译制而来。

“剧本杀”刚开始不成规模、不为盈利，单纯是朋友之间的聚会游戏。大约从2019年开始，国内涌现出越来越多的创作者、经营者与玩家，逐渐成为一个新业态。

“就目前来看，国内‘剧本杀’发行从业者人数过万，每年发行的新本在200本到300本左右，线下店超过2万家。”“剧本杀”资深从业者冷月说。

目前，从内容上划分，“剧本杀”分为“硬核本”(以推理为核心，难度较大)、“还原本”(借助推理还原故事，往往具有曲折离奇的情节)、“欢乐本”(情节诙谐幽默，注重欢乐体验)、“恐怖本”(注重渲染恐怖氛围)、“情感本”(通过动人的情感故事打动玩家)、“阵营本”(玩家被划为不同阵营进行对抗)与“机制本”(在剧本中设置游戏环节，以其为玩家赋予能力，推动剧情)等7种类型。

北京市海淀区某大学附近的一栋写字楼，聚集了22家“剧本杀”店。

小罗是其中一家店的DM，附近高校的学生、互联网公司员工是他接待的主要客户群体，“当然也不限于这些群体，店里目前接过的平均年龄最小的顾客群体是一些七八岁的小学生，年龄最大的是四五十岁的叔叔阿姨。”

很多家长愿意让孩子来参与，为的是丰富孩子们的课外生活，在娱乐活动中增进他们的社交能力，同时锻炼他们的逻辑推理思维。

“我之前带过的‘孩子场’都是七八岁的小学生，有的拿到剧本之后字还认不全，我还会帮他们认字，而且他们对于剧情的理解也不太到位，需要我全程给他们讲，一场下来我相当于给他们讲了四个多小时的故事，想来也挺有趣。”小罗回忆说。

真实社交，受年轻人追捧

“剧本杀”，顾名思义需要有好的剧本。

作为国内“剧本杀”最早发轫的城市之一，杭州聚集了大量相关从业者。愔音曾是一名教师，现为杭州市海棠无香发行工作室主理人，工作室主要从事剧本内容的创作与剧本的发行。

“‘剧本杀’产业链包括了作者、发行方、店家、玩家四个环节。”愔音说，在这个链条里，作者负责剧本创作，呈现出一个初步的故事背景、案件细节与游戏流程，同时通过设计人物单人背景故事，打造一个错综复杂的人物关系网。

剧本创作初步完成后，发行方的监制会对剧本进行全方位把控，同时将剧本进行五六次内测。经过多次调整与修改，剧本成熟度达到80%至90%，才有机会进入市场销售。

在培训和指导剧本创作者方面，“推理大师”微信公众号创始人、“剧本杀”行业协会副会长王梦池颇有心得。2017年底推出的线上推理游戏公众号“推理大师”，截至目前已累计1300万人次使用。2020年2月，“推理大师”的第一家线下门店在北京开业，形成了“线上+线下”融合的经营模式。

“推理大师团队在剧本创作上有专业的监理来指导剧本方向。”王梦池说，有很多网文作者、编剧想要跨界成为“剧本杀”作者，他们的文笔与故事创作能力都非常强，只不过缺乏“剧本杀”创作经验。

通过监制的引导以及大众玩家的反馈，作者能迅速成长，基本上两到三个月就可以成为一个专业写手。“我们在平台上线一个剧本，可能一天就有几万人看到这个剧本，大量评论给作者及时的反馈，作者可以据此做出相应的调整。”王梦池说。

美团《2021实体“剧本杀”消费洞察报告》显示，2021年中国实体“剧本杀”市场规模预计将超过150亿元，消费者有望达940多万。

记者调查发现，目前市场上有专职和兼职两类剧本创作者，作者往往与发行方进行事前约定协商，共同拟定剧本收入的结算方式。“目前来看，主要有分成和买断两种方式。”愔音介绍。

在这位从业者看来，“剧本杀”行业发展前景不错。首先，经过这么多年的发展，“剧本杀”已形成相对完整的产业链，一些行业协会、联盟正在逐步成型。同时，“剧本杀”作为一种新兴的真实社交方式，越来越受到年轻人的喜欢。

“现在年轻人压力比较大，他们可以通过‘剧本杀’宣泄情感，收获快乐，拉近与他人之间距离，同时增强真实社交能力。”愔音说。

剧本质量良莠不齐

无论是“剧本杀”的IP化，还是沉浸式的“剧本杀+VR”“剧本杀+民宿”“剧本杀+景区”的逐渐兴起，都显示出“剧本杀”有较强的拓展和可塑性。此外，与景区、邮轮等旅游场景相结合的“剧本杀”项目也遍地开花。

四川青城山一家两天一夜的“剧本杀”体验地，火爆时需要提前几个月预约；成都宽窄巷子的“剧本杀”游戏《宽窄十二市》，吸引众多玩家打卡；玩过武汉“知音号”沉浸式“剧本杀”的玩家，直呼仿佛穿越到抗战时期，来了一场“保卫武汉之旅”……

随着“剧本杀”行业的走红，不少文学、影视作品开始向“剧本杀”进行授权，在原有作品的基础上开发衍生产品。就目前来看，国内已出现《仙剑奇侠传》《赘婿》等影视作品的“剧本杀”，受到粉丝喜爱。

但在业内人士看来，知识产权等问题可能制约行业健康发展。

“2017年的时候甚至夸张到花两三块钱就可以买到几百本剧本的电子版。原创作者与公司应该通过更专业的维权方式、更加便利的维权途径、更数字化电子化的方式来从各个角度防止盗版现象。”王梦池坦言。

“一方面是搭建数字化的版权体系，让盗版从根本上无法发生。另一方面是给发行方，也就是版权所有方相应的维权渠道，与专业的律师团队合作进行维权。”王梦池补充说。

记者采访发现，剧本质量参差不齐，也被一些消费者诟病。

目前，“剧本杀”行业的准入门槛相对较低，作者的创作能力不一，造成了市场上剧本数量不断增长，剧本质量有高有低。甚至还有少数剧本创作者以“黄色暴力”“恐怖慎入”作为噱头博人眼球。一些受访玩家坦言，少数剧本内容过于低俗、血腥。

业内专业认为，“剧本杀”的初衷本应是对历史或当下现实问题的关注和思考，传递创作者自身的价值理念。

例如，不少作者通过剧本创作引导玩家对校园暴力、PUA等社会问题进行关注、思考，呼吁大众树立正确的价值观。未来“剧本杀”行业应该加强自律，对血腥暴力内容坚决抵制，让“剧本杀”成为正确价值观的载体。

当前，受疫情影响，很多线下“剧本杀”店经营受到极大影响，大量的店面基本处于长时间零营业状态。同时，作为剧本销售重要方式的剧本展会也大量取消和延期，对剧本发行和店家运营都带来了挑战。

为适应疫情防控的要求，不少“剧本杀”店家开发了新型的运营模式。例如，一些店家推出“剧本外卖服务”，玩家通过App下单后，DM将带上剧本上门进行服务。还有的店家借助微信、钉钉等通讯类App，将剧本转移至线上进行体验。

“‘剧本杀’入行门槛低、内卷严重，很多人都觉得‘剧本杀’能赚钱，纷纷去开店，也有资金悄悄进入，让行业竞争也愈演愈烈。行业的健康发展需要有规范和标准介入，形成风清气朗的环境，防止‘虚胖’。”业内人士坦言。（鲁畅、莫鑫、田晨旭 参与采写：邱兆翔)

(责编：赵竹青、陈键)