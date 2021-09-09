吉蕾蕾

原标题：快递进村步伐还可更快些

农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。近年来，农村寄递物流体系建设取得了长足进步，与农村电子商务协同发展效应显著，但仍存在末端服务能力不足、可持续性较差、基础设施薄弱等问题，与群众的期待尚有一定差距。

网上购物，可在家门口取件；销售农副产品，快递小哥能上门收件。一收一取之间，折射出我国农村寄递服务的发展变化，而这种变化直接影响着农村居民消费习惯的改变。

近日，国务院办公厅发布《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》，提出到2025年，实现乡乡有网点、村村有服务。眼下，快递进村的进展如何？还面临哪些短板？又如何让更多农村居民享受快递服务的便利，有效促进农村消费？

告别“望眼欲穿”

新学期刚刚开始，江西省吉安市吉州区兴桥镇秀江村的快递包裹迎来了小高峰。这些天，设在村里小刘小卖部的电商服务站人来人往，热闹极了。

“前几天，儿媳妇打电话说给孙女寄了新书包、新衣服，孙女在家天天盼着。快递还挺快，今天就打电话说到了。”刚干完农活就到电商服务站取快递的彭爱华说，过去，每逢周末，他都要带孙女去镇上置办点生活用品。自从村里有了电商服务站，新颖的生活用品、漂亮的衣服都是儿媳妇买了快递回来，方便多了。

快递进村给乡村消费带来的变化显而易见。“小到柴米油盐，大到电视、冰箱、空调，都时兴上网买。”在浙江省湖州市南浔区双林镇洋滩村，当了大半辈子邮递员的沈国荣亲眼见证了消费变迁。“很多年前，送到村里的包裹大多还是城里子女寄的，我送报时捎带过去，这几年，大家用上了智能手机，各式各样的快递每天送都送不过来。”

快递的触角正加速向乡村延伸，居住在高原的群众也享受到了快递配送的便利。“520”当天，家住西藏山南市浪卡子县普玛江塘乡的格桑收到了网购的玫瑰花。“17号下单，20号上午就到了。”这是今年32岁的格桑第一次网购，她对这样的速度颇为满意。

普玛江塘乡是中国海拔最高乡，平均海拔5373米，山高路远，地广人稀。据中通快递浪卡子县网点负责人白玛曲扎介绍，“以前只有邮政才到这边，并且一周才能攒够一辆车，邮包平均要20天才能到，真是‘望眼欲穿’”。如今，白玛曲扎通过和小卖部、乡村司机合作，将快递服务下沉到全县2镇8乡。

近年来，随着快递进村工程推进，农村物流服务水平不断提升。据国家邮政局公布的数据，目前，全国建制村已经全部实现了直接通邮，乡镇快递网点的覆盖率已经达到98%。2020年农村地区累计收投包裹超过300亿件，占全年快递总量的36%，带动工业品下乡和农产品出村进城超过1.5万亿元。

期待更加便捷

便捷的快递服务可以有效拉动农村消费。目前，乡村电商快递服务站点达14.6万个。但是，一些农村物流配送网络还不健全，不少农村地区网购商品还送不进村。

由于农村用户居住分散，物流成本高，导致农村快递价格与成本普遍倒挂，县乡村三级快递行业运营压力增大。同时，由于农村快递业务标准化程度低、快递企业资源分散，仍存在快递物流企业网点重复建设、信息共享难、资源不互补等问题。

如何将网购商品及时送进村，让农村群众享受到与城市居民相同的快递服务，是当前迫切需要解决的难题。

针对当前农村物流发展的短板，不少物流企业正积极布局。顺丰速运通过开放共配和多业态合作，加密下沉农村末端服务网络，实现到村最后一公里多元化服务。截至目前，顺丰速运旗下驿加易科技乡村网已覆盖超过38000个县镇，并在全国500多个县域实施落地共配项目，与县域合伙人共同构建“县域共配中心+村级服务站”的县乡村三级物流体系。中通快递成立专门部门负责快递进村工作，制定实施快递进村激励政策。截至目前，中通网络乡镇覆盖率提升至93.3%，新增覆盖建制村超过1.1万个。

“农村物流是连接城乡生产和消费的重要纽带，完善农村物流配送体系是畅通国内大循环、全面推进乡村振兴和促进农村消费的重要举措。”商务部流通发展司负责人李刚表示，“十四五”时期，商务部将加强与农业农村部、国家邮政局等相关部门的政策协同，把农村物流配送体系与完善农村商贸流通体系、促进农村消费更加紧密地结合起来，进一步引导物流、快递、商贸流通等企业下沉渠道和服务，推动农村物流配送资源的共享衔接，提高农产品电商销售比例，优化城乡双向物流结构。

服务现代农业

根据国家邮政局印发的《快递进村三年行动方案（2020—2022年）》，到2022年底符合条件的建制村要基本实现“村村通快递”。国家邮政局相关负责人表示，今年将继续落实行动方案，力争到今年底，东部地区基本实现快递服务直投到村，中、西部地区直投到村比例分别达到80%和60%。

“根据我国地域广阔、各地区发展水平不一、基础条件也不尽相同的情况，快递进村要坚持因地制宜，分类推进。”国家邮政局市场监管司司长金京华表示，东部、中部、西部地区在推进方式上应体现差异，实施的阶段也要体现相应的差异性。

具体来看，在东中部地区，要利用相对较好的基础条件，更好发挥市场配置资源的决定性作用，引导企业通过驻村设点、企业合作等方式，提升快递进村服务水平。在西部以及东中部经济相对欠发达地区，应注重发挥邮政企业和交通运输企业的网络优势，调动各类社会资源参与，先解决“最后一公里”通不通的问题。

“从快递本质上来说，是一个市场化的服务。”金京华表示，要实现更全面的便民惠民，就要坚持市场主导和政府引导，充分发挥有效市场和有为政府的作用，加快建设农村寄递物流体系，推动运行机制和服务模式的创新，推动行业间的协作和资源共享，破解降成本和可持续的难题。

快递进村，“进”是为了更好地出，消费品进得去，农产品也要运得出。目前，全国已经涌现出广西玉林百香果、陕西宝鸡猕猴桃、湖北宜昌脐橙等快递服务农业的金牌项目，各项目年农产品发件量均超1000万件。《意见》明确，到2022年6月底前，要建设300个快递服务现代农业示范项目。

金京华表示，国家邮政局将选出一批先进典型，培育更多的特色项目，发挥示范带头作用，助力打造农产品产业链，让快递更好地融入农业生产。随着农村物流网络加速布局，政企各方共同努力，快递进村所带来的便利会辐射到千家万户。

(责编：赵超、陈键)