康琼艳

原标题：既要网路通 也要运路通

伴随着互联网的快速发展，农民的消费习惯悄然改变，农村成为下沉市场里一股不可小觑的消费力量。数据显示，今年1月至7月，农村地区包裹和快递的收投量超过200亿件，全国每天投递的3亿件快递里，就有1亿件发往农村。这既离不开互联网这条看不见的信息之路，也离不开快递小哥脚下通达四方的运送之路。

从“快递下乡”到“快递进村”，我们对农村消费的关注从“最后一公里”逐步聚焦到“最后一百米”。如此重视农村寄递物流体系的建设，就在于一座小小的物流驿站，一头连接着消费品下乡、满足农民对美好生活向往的需要，另一头连接着农产品上行、农民增收、农业升级、乡村振兴的国之大计。

快递进村，守护的是一条“便民之路”。如今，在线比价、拼团秒杀、直播种草等已经成为农民网购的常态。不过，由于地理位置偏远，部分区域的农民虽然在家里下单容易，却要到乡镇取件。寄取时间受限、周末不提供服务、网点加收费用、丢件损件等不便利、不规范现象时有发生，大大影响了农村消费者的网购体验。农村新零售的崛起，不能只停留在网路通，也要促成运路通。只有快递进了村、货物送上门，才能让农民感受到更多便利。

快递进村，打通的是一条“致富之路”。城里的俏品进得来，村里的山货出得去。近年来，随着农村物流配送体系的完善，越来越多的休闲食品、粮油调味、生鲜产品被端上了城里消费者的餐桌。原产地直发、“农地云拼”的方式让土特产流通的半径迅速扩大，线上的“菜篮子”“果盘子”催生出火热的市场，有力促进了当地农业的发展和农民增收。

快递进村，连接的是一条“振兴之路”。日益完善的农贸流通体系吸引了一大批农民工、大学生、退伍军人返乡创业、灵活就业。不仅如此，双向畅通的物流体系正在促使一些乡村开始出现产业生态的变化，乡村电商与农业、文化、旅游等产业进一步融合，乡村品牌影响力开始显现。数字经济在农村的扎根，不仅激活了农村地区的消费潜力，更为乡村振兴注入了持久的动力。

快递进村是民生所需、发展所向，日益完善的寄递物流体系，将在广阔的农村天地大有作为。

(责编：赵超、陈键)