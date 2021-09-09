原标题：助力青少年科学梦想起航 “云游工作室”正式上线

9月7日，中国科协青少年科技中心主办的“云游工作室”活动正式上线。

2021年是青少年科学工作室创立20周年。20年来，在中国科协青少年科技中心的持续资助和引领带动下，青少年科学工作室从无到有、由少变多，因地制宜、百花齐放，各级各类工作室近1500家，遍及全国32个省级行政单位，成为提升青少年科学素养、孕育优秀科技创新人才的摇篮。

为进一步创新升级科学工作室活动内容、管理服务，促进优质活动内容资源创作，提升传播能力，服务基层科普需求，中国科协青少年科技中心推出“云上工作室”系列活动，展示各地工作室运行优秀案例、特色活动和活动资源，推动青少年校外科技教育活动百花齐放。

活动自五月启动以来，400多家工作室参与，提交作品近700份，科创筑梦——全国青少年科技创新服务云平台将展示优秀案例和特色活动，让青少年足不出户即可参加丰富多彩的工作室活动，体验不一样的科学实践。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)