张真齐

原标题：销量连创新高 新能源车市场还有多少潜力可挖

“今年1-8月汽车产销有望突破1600万辆，同比增长10%左右。其中，新能源汽车产销预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，同时L2级智能网联市场占比达到20%。”近日，在中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工业和信息化部副部长辛国斌分享了这样一组数据。

与此同时，辛国斌还强调，在产销增长的同时，汽车及相关技术创新也取得新进展，快充技术实现“充电5分钟续航增加200公里”，钠离子电池能量密度超过160Wh/kg，并取得产业化突破。

“今年以来中国新能源车市场的走势非常不错。”全国乘用车信息联席会秘书长崔东树认为，“新能源发展速度喜人，由此也带来产业链的上下游布局的全面提速，这也说明智能电动车的引领制造业转型升级的龙头地位和巨大的产业责任。”

最近，各大车企纷纷交出8月销量“成绩单”。尽管受局部疫情和芯片供应紧缺等负面因素影响，但是新能源汽车的销量仍是其中不小的亮点，这样“逆势上行”的成绩，也让人们更加看好新能源汽车的潜力。

“新玩家”增势不减

作为造车新势力和新能源汽车市场中的代表，蔚来、小鹏、理想在近两年的表现非常突出。9月伊始，这些“新玩家”就迫不及待公布了自己的8月“成绩单”。

理想率先公布，8月交付新车9433辆，同比2020年8月增长248%，环比2021年7月增长9.8%。2021年1-8月，理想总交付量达4.81万辆，理想ONE目前累计交付量已达8.17万辆。

“理想订单已经破万辆了，只不过受困于芯片短缺和产能的问题，所以目前没办法保证交付量实现过万。不过在接下来几个月，我们必然会全力冲刺这样的目标。”理想汽车总裁沈亚楠表示，“预计9月将会实现1万辆的月交付表现。”

在汽车行业分析师刘志超看来，理想汽车强劲的销量表现或与今年发布2021款理想ONE有着很大的关系。

“整体上看，2021款理想ONE优化了空间配置凸显中大型SUV乘坐体验感，同时还将增程电动技术与智能驾驶升级拉升到新高度。这样的配置更加符合一线新能源用户的需求。”刘志超分析说。

小鹏汽车在8月共交付新车7214辆，连续两个月交付量超7000辆。从具体车型来看，小鹏P7继续保持强劲增长，8月交付6165辆，连续4个月创历史新高。今年1-8月累计交付4.59万辆，同比增长334%。

同时记者了解到，8月小鹏汽车还完成了G3到G3i的生产切换，此前已经上市的改款车型G3i即将进入规模交付阶段，小鹏P5则会在9月15日正式上市并公布具体价格，10月起正式对外交付。

按照规划，为满足日益增长的市场需求，小鹏汽车肇庆工厂已经开始每天安排两个生产班次。同时，肇庆工厂二期扩建项目已经启动，在明年上半年，肇庆工厂设计年产能将提升至超过20万辆。此外，小鹏汽车广州工厂建设进展顺利，预计明年3季度可以正式开始量产。

“智能汽车的拐点已经来临。随着产能的不断释放，我们在四季度的交付量会不断提高，有望突破1.5万辆的月度峰值。”在第二季度财报公布后电话会议上，小鹏汽车董事长CEO何小鹏给出了一个十分大胆的预测。

尽管蔚来汽车在8月5880辆的销量成绩低于理想汽车和小鹏汽车，但2021年蔚来已完成交付5.57万辆，较去年同期增长157.4%。

“交付量下滑主要是因为零部件供应不足。”蔚来汽车企业传播高级总监兼公关总监马麟表示，8月国外马来西亚、国内南京等地的疫情影响导致蔚来部分零部件供应严重受限。

“其中，南京供应商停产了近20天，马来西亚的新冠肺炎疫情影响了ST意法半导体的芯片生产，ST是博世ESP的供应商，从而影响了博世对蔚来的ESP系统供应。”马麟解释说。

马麟表示，8月零部件供应问题约造成了2000-3000辆的产量缩水。“我们要加强跟供应链伙伴协作，并调整工厂生产节奏，尽量补回8月的产量。但即便如此，供应链问题仍将对整个第三季度造成大约1000-2000辆的产量影响。”

据记者了解，目前，蔚来汽车的南京内饰件供应商已恢复生产，因此原本对ES6/EC6生产的直接压力已经消除。但芯片供应还有较大不确定性，蔚来汽车的供应链团队正在积极与博世、意法半导体一起解决芯片供应问题。马麟同时透露称，蔚来将继续在公开市场上寻求芯片资源，进行战略储备。

事实上，除了“蔚小理”外，哪吒汽车和领跑汽车等企业的8月表现也十分亮眼。其中，哪吒汽车公布的8月数据显示，当月共交付6613辆，同比增长449%，环比增长约10%。

零跑汽车8月交付达4488辆，同比增长720%，其中主力车型T03在8月订单达7228辆，环比增长18%。

“无论是‘蔚小理’还是哪吒和零跑，这些造车新势力的表现都印证了新能源汽车市场的潜力。”刘志超说，“以往在汽车市场中很少能出现‘新晋的黑马’，但是现在造车新势力的强劲势头，恰恰说明了市场拥有巨大的需求和发展的空间。”

崔东树则表示，在芯片紧缺和疫情的双重影响下，造车新势力的头部企业还能够实现月销近万辆的成绩，说明这些品牌的基础比较扎实，用户黏性也很强。

“未来若是芯片供应能够得到缓解，那么这些企业实现‘月销过万辆’的目标应该不会有太大问题。”崔东树预测说。

从开拓市场到继续深挖潜能

在造车新势力持续深耕新能源车市场的同时，传统车企也在积极向新能源车市场进行大规模的探索。

日前，比亚迪公布了8月销量数据。比亚迪乘用车8月全系销售6.76万辆，同比增长90.5%，环比增长18.7%。其中，在新能源产品领域，8月新能源销量达到了6.05万辆，同比增长331.9%，其中DM车型销售3.01万辆，EV车型销售3.03万辆。

值得一提的是，今年7月比亚迪就以4.69万辆销量成绩战胜特斯拉，成为当月全球新能源汽车销量第一的品牌。

在刘志超看来，比亚迪之所以能有如此亮眼的销量表现，离不开在技术方面的厚积薄发。

“当前，比亚迪是能够成为唯一掌握三电核心技术的新能源汽车企业，旗下的造车平台覆盖燃油、双模、纯电三大动力系统，正是在技术上的投入，让比亚迪的产品在市场中更受欢迎。”刘志超表示，如今广受消费者青睐的刀片电池、比亚迪DM-i超级混动系统等先进技术，都是比亚迪自主创新的成果，这也是比亚迪销量表现越来越亮眼的原因。

上汽集团的表现也比较突出，上汽集团发布的8月产销快报数据显示，8月上汽实现整车销售45.3万辆，环比增长 28.6%。其中，新能源汽车销售7.1万辆，同比增长171.2%，创下中国车企新能源单月销量历史纪录。

“从销量数据情况可以看到，新能源汽车的跨越式发展确实给中国汽车产业带来了机会。目前电动汽车领域的一半产量在中国，一半市场在中国，而且这个链条带出来的电池产业、电驱动产业都在国际上牢牢占据着一席之地。” 同济大学教授、国家智能型新能源汽车协同创新中心主任余卓平直言，当前中国新能源汽车产业已经实现了“弯道追平”，甚至实现了“弯道超车”。

不过他也提醒说，想要守住领先的位置，除了在消费端继续普及新能源汽车的概念，刺激消费外，还需要在技术端进一步加大投入。

“我一直认为，动力系统是汽车的核心，以前电动汽车会受到电池续航的制约，现在电池的容量实现了突破，并会继续发展，因此下一步我们应该把目光聚焦到动力系统上来。”余卓平认为，分布式驱动是电动产业值得关注的焦点领域。

他表示：“如果4个轮子都能够控制力矩，实际上相当于转向控制能够明显改善方向盘的调整，这样的优势使得分布式驱动需要产业的高度关注。未来，‘突破电动轮技术’将是电动化研发的重要突破方向。”

当然，尽管销量连创新高，但国内新能源车企仍面临着不少的挑战。崔东树提醒说，从全球销量排名前十的电动车品牌来看，外资品牌仍然占据了绝大多数市场份额。

“电动车到目前为止还是有些依赖国家补贴，这是现实。如果到2023年国内补贴政策完全取消，那么国内新能源车市场就将一下子少了几百亿元的资金支持。届时，如果其他国家还在对新能源汽车进行补贴，取消补贴则有可能影响中国新能汽车企业的竞争力。”崔东树直言。

他建议说，在取消国家补贴之前，新能源汽车企业要继续加大产品和技术研发力度，发力用车过程中的痛点难点，通过优秀的产品和口碑，持续深挖新能源汽车的市场潜能。“只有真正做到与传统燃油车分庭抗礼，新能源汽车才能赢得消费者的认可，才能不断创造新的产销纪录。”

中青报·中青网记者 张真齐 来源：中国青年报

(责编：赵超、陈键)