许亚杰

原标题：逐鹿新能源车“她经济”时代

由于微型纯电动车大多操作简单、易上手，并拥有更多车身配色可供选择，女性已成为消费主力军。据介绍，宏光MINIEV马卡龙的用户中近八成是女性。

从连续12个月稳居中国新能源销量冠军，到一年内带动全国小型新能源销量同比激增410%；从出圈到抖音和小红书的直播阵地，到针对女性消费者开辟新蓝海市场……自诞生以来，异军突起的宏光MINIEV着实惊艳了不少人。

尤其在近日一场名为“五菱少女潮妆派对”上，由数位宏光MINIEV女性车主担任“新品发布官”“出行体验官”“潮妆鉴赏官”和“派对主持人”，表现了她们从选车购车、出行以及生活的主张，也在一颦一笑、一举一动中，展现出女性消费者对新能源汽车的独特需求。

据介绍，这场派对以潮妆为主题，将时尚、美妆与出行体验相结合，并发布宏光MINIEV马卡龙全新秋色。

“这是五菱首次邀请用户共创发布会，也是首次跨界美妆圈，携手中国新时尚美妆品牌完美日记。我们精心准备了花艺、香薰等时尚体验课，并且开通了潮妆专线巡游车，邀请大家加入派对。”此次活动负责人告诉记者，女性已成为微型纯电动车市场的消费主力军，宏光MINIEV马卡龙的用户中近八成是女性。

新车内外“淡妆浓抹”，女性为何更爱买新能源车？

当汽车圈与美妆圈首次站在一起，擦出的第一个火花就是“用色彩定义潮流和个性”。正如春节期间《唐宫夜宴》中仕女的精致妆容成功出圈那样，宏光MINIEV马卡龙此次推出的梅洛蓝和生椰白配色也在各社交媒体平台上引发热议。

“梅洛蓝有点像清亮的海水，生椰白则像海边细腻的白沙……这两种配色我都很喜欢，尤其是生椰白，竟然让我想起了在海边喝椰汁、喝奶茶的快乐。”点开网友们的热评，会发现宏光MINIEV马卡龙在利用新配色提升视觉感官效果，令人身心放松愉悦这方面，早已是轻车熟路。

“五菱与完美日记基于各自对于年轻女性群体的洞察，用色彩定义潮流个性，推出两款采用了新配色车型和5款马卡龙夏日完美礼盒。我们就是想从妆容到出行多触点链接消费者，为女性消费者带去更多潮妆出行灵感。”据上述负责人介绍，宏光MINIEV马卡龙两款秋色将于今年第三季度上市。

事实上，由于大多数新能源汽车品牌推出了更多的车身配色选择，再加上它操作更简单、易上手，女性消费者——尤其是85后和90后女性消费者——在购车时更愿意选择新能源汽车。中国汽车流通协会的数据显示，2020年女性的购车消费比例达到22.28％，已经超过男性的22.00％。此外，新能源车主中女性占比达26.62%，是燃油车车主中女性占比的1.22倍。显然，新能源汽车市场的“她经济”时代悄然到来。

“买了五菱宏光MINIEV的女生，现在都被称之为‘五菱少女’。”正如主持人在“五菱少女潮妆派对”上所介绍的那样，78%的宏光MINIEV马卡龙用户是女性，“五菱少女”已经是宏光MINIEV的购买主力。

或许此前人们还很难想象，一辆售价两三万元的微型纯电动车如何能与“时尚、好玩”的标签产生联系。但在B站、小红书等年轻人聚集的平台，与宏光MINIEV相关的视频流量往往很高，各种风格的改装案例更是不胜枚举。

值得注意的是，宏光MINIEV先后在茶饮、时尚、美妆、摄影、宠物等多个领域展开跨界合作，通过与完美日记、喜茶、方特等品牌跨界联名等方式，强调这辆车的年轻化、个性化属性，并鼓励用户大开脑洞进行改装。

上汽通用五菱五菱事业部副总经理周钘认为，目前在新能源汽车市场，消费者购车时考虑的主要因素还是价位和使用场景。因此，对于任何一个品牌来说，只有变得“更好看、更好玩、更有趣”，消费者才会更喜欢。

“宏光MINIEV马卡龙秋色新品正是五菱对于女性用户时尚出行诉求的迅速回应。从中我们可以看出，五菱设计师对女性审美的洞察和色彩运用的巧思。”有分析人士表示，这场潮妆派对折射出了五菱对当下国潮文化势能及年轻消费群体价值取向的洞察和把握。在他看来，在“大人们的小乐园”IP的加持下，五菱真正做到了“与年轻人玩到一起，共创全新潮妆出行文化，共创美好的出行生活”。

微型电动车市场井喷式发展，谁能成功“掘金”？

《中国美好生活大调查（2020-2021）》显示，2020年女性在汽车消费上更是首次超过了男性。同时，有数据显示，新能源车主中高消费特征人群占比达46.44%，是燃油车车主中高消费特征人群占比的1.06倍，新能源车车主的消费实力不容小觑。

宏光MINIEV交出的漂亮成绩单可以验证上述分析。

据了解，截至今年8月底，宏光MINIEV累计销量突破了37万辆。该车连续12个月稳居中国新能源销量冠军，并在今年1月和4月登顶全球新能源车型销量冠军的宝座。更值得一提的是，在宏光MINIEV一年来的带动下，全国小型新能源车销量同比激增410%。

“诞生之初，宏光MINIEV解决的就是城市短途出行问题。好停车、省油钱是其主要卖点。”上汽通用五菱技术中心副总经理赵小羽透露说，主打性价比的微型电动车十分适用于消费者上下班、接送小孩、买菜等短途出行场景。

《2020年度中国城市交通报告》显示，在百度地图新能源车主用户中，47.24%的用户驾车出行距离在5公里以内，80.02%的用户驾车出行距离在20公里以内。而在宏光MINIEV车主目前超1.4亿次的出行数据中，单次行驶里程在20公里以内的用户占比超过了95%。

“考虑到中国幅员辽阔的地理环境，以及汽车市场天然具有多元化特征，无论是动辄数百万元一辆的顶级豪车，还是几万元就能拿下的代步车，都有自己的消费群体。”有业内专家分析说，宏光MINIEV的产品定位十分清晰，精准聚焦消费者的短途出行需求。据了解，目前宏光MINIEV主要销往三四线城市，销量占比达到51.26%，

在他看来，宏光MINIEV的热销大致可以归结为三点原因，一是新能源汽车市场接受度大幅提高，新能源汽车渗透率达到史上最高；二是MINIEV产品定位成功，就是“打造人人买得起的代步车”；三是MINIEV的女性用户传播力较强，让它成了名副其实的“网红车”。

其实，在今天的新能源汽车市场尤其是微型纯电动车市场，摩拳擦掌、跃跃欲试的新车型还有不少。一方面，A00级微型纯电轿车市场份额十分可观，今年上半年的累计销量达到32.78万辆；另一方面，随着“双积分”政策实施进入倒计时，生产成本较低、上量较快的微型电动车被认为是整车企业获得新能源积分的最佳方案之一。

据电动汽车百人会的测算，从2021年到2023年，由低速电动车升级带来的新车销量将达到900万辆，这将提供一个千亿元级别的增量市场。

“学我者生，似我者死。”当比亚迪海豚、欧拉好猫、长安奔奔E-Star等大量新产品涌入微型电动车市场，如何在新能源汽车的“她经济”时代拿出一套差异化打法，将是考验各车企的下一个问题。

(责编：赵超、陈键)