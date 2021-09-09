王昆、冯维健、刘桃熊

原标题：看数字经济红利怎样惠及百姓生活

9月7日，参观者在博览会上参观5G智慧医疗展台。新华社记者王晓摄

车辆驾驶舱就像小型“体检站”，坐在里面即可实时监测心跳；全自动采血机器人变身医院“护士”，疫情防控期间减少医患接触风险……9月6日至8日，以“创新发展与数字经济”为主题的2021中国国际数字经济博览会在河北石家庄举办，数字经济的红利正在惠及百姓生活的各个角落。

展区门前广场上，“科技智享出行”的标语十分醒目。一辆安装了“酒精锁”智能系统的汽车吸引了不少群众关注。装置启动后，一旦测试出驾驶员体内酒精浓度超过安全水平，汽车联锁装置就会激活，车辆不允许启动，以此减少酒驾带来的交通事故。

如今，中国的智能网联汽车产销量在全球处于领先地位，科技正在引领全球汽车新时尚。

在智能驾驶辅助体验区，记者坐上一辆演示车辆的驾驶舱。1分钟后，屏幕上便出现了记者的呼吸和心跳频次。通过雷达系统，车辆可实时监测驾驶员的生命体征和健康状况，提前预判可能突发的心血管疾病，提高车辆行驶中的安全系数。

本届博览会上，一台静脉智能穿刺采血机器人引来群众纷纷驻足。模拟手臂伸入机器后，识别血管、消毒、采血等一连串操作均由机器人自动精准完成，全过程只需两三分钟。

“这台静脉智能穿刺采血机器人可代替护士，全自动无人值守进行静脉血采集。”工作人员称，该设备不但解决了医院护士不足的问题，而且在特殊时期可避免患者和医护人员面对面接触。

除了医院设备的升级，一些家用智能终端的出现，让居家健康有了全天候的守护者。面向镜子，伸出舌头……不一会儿，一份健康诊断报告就显示在镜面上。在新奥集团展区，一款被称为“魔镜”的来康镜科技感十足。这款来康镜集成多种智能检测设备，可动态监测多项健康指标，进行健康评估和疾病早筛，并提供就医指导和调养建议。

如果家长担心孩子不认真刷牙，还能用来康镜检查刷牙情况。使用配套电动牙刷，刷牙姿势、刷牙时长、洁净程度等数据就实时传输至系统，自动生成刷牙报告，并提供科学的刷牙建议，培养孩子良好习惯。

专家表示，云计算、大数据、5G、人工智能等新一代信息技术正在为医疗行业注入新动能，加快推动医疗健康领域智能化升级，为健康生活保驾护航。

(责编：赵超、陈键)