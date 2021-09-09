谢希瑶、安蓓

原标题：如何稳投资稳外资？国家发改委这样回应

做好稳投资、稳外资备受社会各界关注。国家发展改革委8日举行专题新闻发布会，对当前我国投资和外资形势作出回应。

投资仍然具备保持稳定增长的条件

今年前7个月，全国固定资产投资同比增长10.3%，比上半年回落2.3个百分点。投资增速有所回落，怎么看？

国家发展改革委固定资产投资司副司长吕文斌说，今年以来，受到基数效应影响，投资增速“前高后低”，总体上保持恢复增长的态势。同时，近期汛情、疫情等因素对投资增长造成了一定影响。“7月以来出现在部分地区的疫情已得到有效控制，疫情对工程建设造成的不利影响逐步消除，有利于投资恢复增长。”

吕文斌表示，下一步，将下大力气做好补短板稳投资各项工作：

聚焦重点领域稳投资。发挥好“十四五”规划纲要确定的102项重大工程的牵引带动作用，加强重大项目储备，扎实做好项目前期准备工作，有序推进项目建设实施，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

发力前期工作稳投资。加快办理项目审批手续和用地、规划许可、环评、施工许可等手续，依法合规加快推进征地拆迁、市政配套等开工前的准备工作，推动项目及早开工建设。

加强资金保障稳投资。加快已下达中央预算内投资计划的执行进度，充分发挥引导和带动作用。做好今年后几个月和明年上半年专项债券项目准备，确保专项债券发行后及时投入使用，尽早形成实物工作量。

激发市场活力稳投资。积极支持战略性新兴产业投资，引导企业加快设备更新和技术改造投资，加大制造业中长期贷款支持力度。规范推广政府和社会资本合作模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金试点，形成存量资产和新增投资的良性循环。持续优化营商环境，为民间投资创造良好条件。

“总的来看，投资仍然具备保持稳定增长的条件。”吕文斌说。

以重大项目为抓手扩大投资力度

“重大项目的及时推进和落地见效将对稳投资、促增长发挥有力支撑带动作用。”国家发展改革委评估督导司副司长吴君杨介绍，截至今年8月，2020年中央预算内投资项目总体完工率比上年投资项目同期完工率已经高出10个百分点。

“两新一重”是扩大有效投资的重点领域。今年极端天气多发频发，北方江河汛情严重，对加强水利工程建设提出了新的更高的要求。国家发展改革委农村经济司副司长李明传介绍，截至8月底，重大水利工程完成2021年度建设投资720亿元，与2020年、2019年同期相比，分别多完成57亿元、165亿元，完成率已超过往年同期7个百分点以上。

受疫情多点散发、极端天气和洪涝灾害等因素影响，当前我国交通基础设施投资增速有所放缓，但投资总规模仍处于高位并稳步增长。国家发展改革委基础设施发展司副司长郑剑表示，下一步，将确保已开工的重大项目有序推进，比如抓紧推动川藏铁路在今年年底前实现全线开工，加快一批重点项目尽早开工。进一步优选、精选具备较好经济和社会效益的交通项目，滚动实施、梯次推进。

全年利用外资增长或将超预期

国家发展改革委利用外资和境外投资司司长刘小南表示，下一步将进一步缩减和完善全国和自贸试验区外资准入负面清单，推动重大外资项目落地实施；完善指导外商投资方向政策，落实好鼓励外商投资产业目录；及时高效向外资企业宣介有关政策措施，开展国际产业投资合作系列活动。

引进重大外资项目是稳外资重要力量。2018年以来国家发展改革委牵头会同有关部门和地方成立重大外资项目工作专班，统筹协调解决项目落地实施存在的问题，目前已推出四批重大外资项目。

“为更好发挥重大外资项目示范作用，我们已启动第五批重大外资项目的申报工作。”刘小南说，第五批重大外资项目将加大对中高端制造、高新技术、传统制造转型升级、现代服务等领域和中西部地区的投资力度。

“综合各方面情况初步研判，全年利用外资能够实现一定幅度的增长，有可能比预期还要好一些。”刘小南说。

(责编：赵超、陈键)