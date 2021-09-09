人民网北京9月9日电 （记者杜燕飞） 国家外汇管理局日前发布的最新外汇储备数据显示，截至2021年8月末，我国外汇储备规模为32321亿美元，较7月末下降38亿美元，降幅为0.12%，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡。

谈及8月外汇储备规模下降的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家财政和货币政策预期等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌，全球股市总体上涨。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

民生银行首席研究员温彬对人民网记者表示，8月外汇储备规模回落主要由于美元升值，非美元货币整体贬值，主要债券价格有所下跌，汇率折算和资产价格变化等因素共同导致外汇储备估值减少。

温彬同时认为，真实贸易和跨境资本流动对外汇储备规模形成贡献。8月美国、欧元区、日本等主要经济体制造业PMI指数维持了较高的景气度，对我国出口形成支撑。8月份我国以美元计价的出口金额同比增长25.6%。同时，人民币资产具有较大吸引力，证券投资呈现净流入态势，8月北向资金累计净流入269亿元；中央结算公司发布的债券托管数据显示，8月境外机构的人民币债券托管面额为3.4万亿元，较7月增加304.95亿元。这些因素都对我国外汇储备规模保持稳定形成了支撑。

值得注意的是，8月我国外汇储备规模虽然环比小幅回落，但已经连续4个月位于3.2万亿美元之上，规模整体稳定。

温彬表示，我国经济继续延续稳中向好的复苏态势，宏观政策加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，主要经济指标有望保持在合理区间，对外汇储备规模保持稳定形成支撑。随着一系列金融开放新举措的提出和实施，在外需较强的拉动下，我国出口将保持较好增长，人民币资产具有配置潜力，人民币汇率弹性增强，外汇市场供求保持平衡，促进外汇储备规模保持稳定。

“当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部环境错综复杂，国际金融市场波动性较大。但我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，经济保持稳定恢复态势，发展质量继续提升，有利于外汇储备规模保持总体稳定。”王春英表示。

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