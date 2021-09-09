人民网北京9月9日电 （赵超）据中国网信网消息，8月27日，国家网信办启动清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治以来，主要商业网站平台迅速行动，认真开展自查自纠，集中整治扰乱财经领域网络传播秩序8类违规突出问题。目前，已处置违规“自媒体”账号2929个，清理有害信息47153条，其中，关停封禁账号1793个，包括3个100万以上粉丝账号。

据了解，专项整治启动以来，抖音、微信、微博、快手等主要商业网站平台已发布公告，公布整治工作进展，并设置举报入口，欢迎广大网民积极举报，共建清朗网络空间。

目前，专项整治工作正在有序推进中。专项整治期间，社会各界也可通过国家网信办违法和不良信息举报中心www.12377.cn网站提供线索，国家网信办将对有关举报及时进行核查处置，回应社会关切。

10月26日后，国家网信办将对第一阶段专项整治情况进行评估，视情开展下一阶段专项整治，努力通过一段时间的深入治理，有效遏制财经类信息网上传播乱象，为推动经济社会持续健康发展营造良好网上舆论环境。

国家网信办有关负责同志介绍，此次专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等4类网上传播主体，重点打击8类违规问题：一是胡评妄议、歪曲解读我财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济等；二是毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读我财经领域热点的报道评论等；三是散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣；四是转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为；五是充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；六是炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；七是炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等；八是未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、账号等。

(责编：赵超、吕骞)