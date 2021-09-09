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动物正在“变形”以应对气候变化

2021年09月09日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：动物正在“变形”以应对气候变化

根据近日发表在《生态与进化趋势》杂志上的研究综述，科学家们发现，一些温血动物的体型正在发生变化，这可能是对气候变化的反应。随着地球变暖，动物的喙、腿和耳朵越来越大，这让它们能够更好地调节体温，其中鸟类受到的影响尤为严重。

综述提到，科学家观察了30多种动物，它们的附肢大小变化最大的是一些澳大利亚鹦鹉物种，自1871年以来，它们的喙平均增大了4%—10%，与每年的夏季温度呈正相关。同时，对北美黑眼鹟(一种小型鸣禽)的研究表明，在寒冷环境中，喙的大小增加与短期极端温度之间存在联系。

研究人员还报告说，姬鼠的尾巴长度增加，鼩鼱的尾巴和腿的尺寸增加，温暖气候下的蝙蝠翅膀尺寸增加。

当动物过热时，鸟类和哺乳动物会分别使用喙和耳朵来散发热量。历史上，气候温暖时期，一些生物进化出更大的喙或耳朵，以便更容易地散热。随着气候变暖，这些差异变得更加显著。如果动物无法控制体温，它们可能会因为过热而死亡。喙没有被羽毛覆盖，是重要的热量交换部位；哺乳动物的耳朵、尾巴和腿如果没有被毛皮覆盖，也是如此。

该研究论文作者、澳大利亚迪肯大学研究员萨拉·莱丁说：“我们也不知道动物的变形是否真的有助于生存，但这种变形现象不应被视为是积极的变化。令人震惊的是，气候变化推动动物在如此短的时间内进化成这样。”

虽然科学家们表示很难将气候变化确定为动物变形的唯一原因，但气候变化是所研究的动物在不同地理区域和不同物种间的共同点。

这篇综述论文认为，随着气候变暖，变形很可能会继续下去。文中指出：“与气候变化相关的气温升高可能会影响动物的体温调节等。”

作为气候变化的一部分，气温的升高可能会导致动物选择更大的附肢，以促进有效的散热。

“到目前为止，我们看到的附肢增长还相当小，不到10%，所以这种变化不太可能立即引起注意。”莱丁说，“然而，耳朵等突出的部分预计还会增长，所以在不远的将来，我们可能会有一个真实版的小飞象。”(实习记者张佳欣)

(责编：赵竹青、陈键)

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