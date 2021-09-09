原标题：中国ATM机数量已不足百万台 ATM机会消失吗？

央行最新发布的2021年第二季度支付体系运行总体情况显示，银行卡受理终端数量继续减少。截至二季度末，ATM机具98.67万台，较上季度末减少1.95万台；今年上半年已减少2.72万台。

数量从2019年下行

去年减少8.39万台

ATM机，也就是自动取款机。1967年6月27日，世界第一台ATM在英国巴克莱银行恩菲尔德支行投入使用。国内第一台ATM在1987年由中国银行珠海分行引进。当时的ATM有一吨多重，安装的时候需要用吊车，主要作为展示用途。1993年，我国启动“金卡工程”后，银行对ATM的需求快速增长，我国也发展成为全球最大的ATM市场。

根据央行发布的数据，全国ATM数量在2018年末达到顶峰：111.08万台，当年就新增了15.02万台。值得注意的是，自2018年第一季度起，央行调整了ATM 数量统计口径，不仅统计银行业存款类金融机构布放的在用自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端等传统自助设备，还新增统计了自助服务终端、可视柜台(VTM)、智能柜台等新型终端设备。

即便如此，也没有改变ATM逐年减少的趋势。2019年，我国ATM数量首次出现减少，当年减少了1.31万台至109.77万台；2020年下滑趋势更明显，全年减少8.39万台。

移动支付兴起

ATM机使用率下降

ATM机具数量减少的背后，是非现金支付特别是移动支付的全面普及。随着微信和支付宝等的兴起，人们的支付习惯已经改变，不带现金也能方便生活。在这种背景下，ATM机的重要性大大下降。

央行公布的数据显示，移动支付近年来一直保持稳步增长。二季度，银行共处理电子支付业务 673.92亿笔，金额745.74万亿元。其中，网上支付业务251.90亿笔，金额605.19万亿元，同比分别增长 16.42%和11.80%；移动支付业务370.11亿笔，金额 117.13万亿元，同比分别增长22.79%和0.32%。非银行支付机构处理网络支付业务132608.30亿笔，金额87.32万亿元，同比分别增长28.17%和24.37%。

年初一份对全国超17万人的调查报告显示，我国移动支付用户已超8亿，移动支付市场规模已经连续3年全球第一。

ATM机不会消失

现金支付和移动支付会长期共存

不过，业内人士普遍认为，尽管ATM机市场保有量逐年萎缩，但在很长一段时间内仍不会退出历史舞台，现金支付和移动支付二者会长期处于互为依存，互为发展的状态。

近日，央行发布《消费者金融素养调查分析报告(2021)》(以下简称《报告》)。《报告》指出，从金融行为方面看，尽管通过手机进行支付已是我国金融消费者在日常生活中的首选，但大多数人仍有使用现金进行支付的经历，其中主要为小额支付。具体来看，最近两年内77.02%的受访者使用过手机付款，71.32%使用过现金进行支付。

调查还显示，年龄段越大、学历越低的消费者使用现金支付的比例相对越高。

ATM厂商转型

提供智慧银行综合解决方案

ATM的衰落让各大金融机具厂商面临压力，但智慧银行的兴起也给他们带来新的机遇。全拓数据认为，在互联网金融的冲击下，银行网点智能化升级已成大趋势。当各大银行积极拥抱新科技、向智慧银行转型升级时，ATM行业也迎来新的发展契机。ATM生产厂商已经逐渐感受到市场带来的压力，积极寻求转型，单一功能的ATM机会锐减，但更为智能的VTM(远程视频柜员机)或者ITM(互动交易模式)将兴起。同时，具备先进理念、先发经验、自主研发能力的智慧银行综合解决方案的提供商将逐步主导市场。

国内ATM市场占有率第一的广电运通在2020年年报中称，面对银行及泛金融行业金融设备智能化、数字化升级趋势，广电运通重点推进机芯以及智能柜台、大额存取款一体机等硬件产品研发及性能提升。

除了制造硬件设备，银行数字化咨询服务也成为ATM厂商的新业务。

文/本报记者 程婕 统筹/余美英

(责编：赵竹青、陈键)