原标题：普及率仅为个位数 洗碗机进入家庭还要迈过哪些坎

近几年在中国市场进入快速发展期的洗碗机行业，来自奥维云网(AVC)的推总数据显示，2021年前7个月，我国洗碗机市场零售量达到103.9万台，今年我国洗碗机市场有望首次突破百亿元规模。北京青年报记者在北京地区一些家电卖场看到，包括老板、方太、华帝等传统厨电品牌外，海尔、卡萨帝、美的、华菱等综合大家电品牌也纷纷推出了洗碗机产品。另外，包括小米等互联网品牌也进入了这一市场抢食蛋糕。

与此形成鲜明对比的是，统计数据显示，目前我国家用洗碗机的普及率仅为个位数，较一些发达国家和地区60%至70%的普及率还相差甚远。北青报记者了解到，消费者对洗碗机还抱有“费水、费电、洗不干净”的认知误区，厨房设计中没有预留位置等成为影响洗碗机进入中国家庭的主要阻力。

洗碗机零售增长迅速

家庭普及率却很低

北青报记者了解到，在近年来国内家电市场规模整体萎缩的大背景下，我国的洗碗机产业则连续多年稳居家电行业增速第一，成为发展最快的新兴品类。以2019年上半年的统计数据为例，当时在国内家电行业17个主要品类的零售额中，只有洗碗机保持了两位数的增长，成为家电行业的少有亮点。去年上半年，我国洗碗机市场的零售量继续实现32.7%的增长，尤其是线上市场的零售量同比大增61.4%，大幅领先于其他家电品类。行业人士表示，洗碗机近年来在中国市场在经历着被越来越多消费者从认知到接受的过程，这种以前很少在中国厨房中出现的新产品正从少数追求生活品质的家庭向更多家庭厨房普及。

不过从我国目前的洗碗机普及率来看，仍依旧处于发展初期。统计数据显示，目前我国家用洗碗机的普及率仅为个位数，较一些发达国家和地区60%至70%的普及率还相差甚远。对此，中国家电协会秘书长王雷认为，早些年洗碗机难以进入中国厨房的主要原因在于购买力水平，而目前影响洗碗机普及率的更多是生活观念，尤其是很多消费者对洗碗机还抱有“费水、费电、洗不干净”的认知误区。此外，中国家庭的厨房面积偏小、结构设计没有预留洗碗机位置也影响了洗碗机在中国市场的普及。但她认为，与国外市场相差悬殊的普及率，也正显示出我国洗碗机行业的巨大发展潜力。

北青报记者在实地采访中也了解到，很多中国消费者还对洗碗机存在“费水、费电、洗不干净”的印象，有超过一半的人对于洗碗机费水的意识深刻。其次，也有很多人认为洗碗机不适合中国人的烹饪习惯，担心对高油烹调方式的餐具难以洗净。另外，家中厨房没有预留洗碗机的位置，以及担心洗碗机不适合中式餐具洗涤也是很多消费者不愿购买洗碗机的原因。

洗碗机和人工手洗相比

到底哪种方式更费水

洗碗机究竟费不费水呢？来自中国家电协会的数据显示，随着全球洗碗机产业的发展，从1975到2017年间，洗碗机行业的单次耗水量已经从60升降到了6升、用电量从2.8千瓦降到了0.67千瓦、噪声从65分贝降到38分贝。“也就是说中国消费者开始接触洗碗机时已经是这个行业的技术非常成熟的时间点了。”有业内人士表示，以普通三四口人的家庭来看，单次6升水远远低于人工洗碗的耗水量。

对此，中消协早在两年前就发布过家用洗碗机比较试验报告，显示洗碗机所消耗的水量要明显少于手洗，其主要原因在于，洗碗机进水后采取循环冲刷的方式清洁餐具，通过洗碗机内的滤网过滤洗涤污水、收集污染物；而手洗则往往使用流水清洗，造成了更多的水资源浪费。据统计，如果使用洗碗机，一次餐具洗涤可节约大概30升水。

厨房设计需预留位置

体积小和多功能等是发展趋势

北青报记者在采访中了解到，近几年来人们对洗碗机的认知程度确实有所提高，其中布置新居的年轻人对洗碗机的接受度最高，他们往往在规划厨房时就会预留洗碗机的位置和上下水接口。另外，目前通过选择成套厨电的消费者对洗碗机的接受程度最高，洗碗机目前在集成厨房中已经算是必选项目。从洗碗机企业的销售数据看，通过这类整体厨房、集成厨房销售出去的洗碗机占比最高。

同时，很多非新居家庭也有购买洗碗机的强烈意愿，但是碍于现有厨房没有为洗碗机预留位置而难以出手。据了解，由于洗碗机在使用过程中，除了要接电外，还要连通上下水，这就意味着洗碗机必须在厨房中预留有一个固定位置，而且无法移动，不能像其他厨房小家电一样使用后收起。这对于本来就狭小的中国家庭厨房，尤其是老式建筑的厨房来说确实比较困难。因此，很多想尝鲜洗碗机的消费者都是因为“没地方放”最终作罢。对此，行业人士也坦言，厨房设计中没有预留位置已经成为影响洗碗机进入中国家庭很大的阻力。

因此，国内的洗碗机生产企业也在想方设法解决这一问题，其中一个重要的解决思路就是，将洗碗机与现有厨房设备的功能相结合，在厨房面积有限的条件下，保证洗碗机在体积不变的情况下向多功能发展。近年来，市场上热销的水槽式洗碗机，其实就相当于瞄准了家庭厨房中水槽的位置，用水槽式洗碗机取而代之。此外，与消毒柜功能结合的洗碗机则可以“抢占”厨房中消毒柜的位置。通过这种替代方式，洗碗机逐渐能够在中式厨房中找到容身之处。这种探索也促进了我国洗碗机行业走上了向着集成化发展的路径。同时，在产品设计上，企业也尽可能在缩小洗碗机体积的同时增大容积，通过减少占地面积以适应中国厨房的特点。

另外，针对中式厨房空间较小的特点，近年来很多企业都推出了台式洗碗机，解决了要对现有橱柜重新改造的麻烦。据业内人士介绍，其实这一点与日本市场比较相似，这些针对消费痛点很有针对性的洗碗机设计都有效拉动了需求。

文/本报记者 张钦 统筹/余美英

(责编：赵竹青、陈键)