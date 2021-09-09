近期，一些消费者在公众平台反映因误信虚假广告宣传，委托第三方中介代办信用卡投诉后，不仅个人信息被泄露，而且还不同程度受到了人身安全威胁与财产损失。对此，中国工商银行牡丹卡中心发出提醒，警惕非法中介代办宣传，避免上当受骗。

针对常见的非法中介“套路”，该中心负责人介绍，非法中介运营模式形式多样，通常以“代理维权”“挽回损失”为幌子，假冒权威专家、专业律师对消费者进行引诱，使消费者在遇到信用卡业务纠纷时委托非法中介代为联系银行交涉。消费者被非法中介能够“圆满解决”的说法蒙蔽，不仅需要支付高额服务费，还要向其提供身份证件、手机号、住址等个人信息，甚至被逼迫捏造事实进行虚假投诉。

据了解，消费者委托非法中介进行相关代办会造成消费者权益遭受不同程度的侵害。一是个人信息被泄露。非法中介索要消费者身份证、手机号、住址等个人信息后进行信息倒卖，各种广告推销与骚扰接踵而来。二是被迫支付资金成本。代理信用卡维权，非法中介会收取高额的“咨询费”“手续费”，甚至可能通过已经掌握的银行卡信息盗用卡片，给消费者带来更多的财产损失。三是个人信用记录风险。如被非法中介盗用卡片或被恶意使用信息办卡套现、申办贷款，可能会给消费者个人征信记录造成不良影响，给消费者后续申请车贷、房贷等贷款业务及就业带来不便。四是违法行为后果严重。消费者受非法中介教唆或指使，为达目的虚构事实、编造理由、伪造证据，甚至违法扰乱经济社会生活秩序被查实的，需承担相应的法律后果。

消费者在办卡、用卡过程中的金融诉求如何反馈？该负责人表示，通常银行网点、客户服务电话等渠道都可以受理客户咨询。如果消费者在办卡、用卡过程中遇到任何问题，应第一时间通过银行客户服务电话、网点等正规渠道联系咨询办理、反映诉求。同时，广大消费者需谨慎对待各类网络广告，保护个人信息安全，依法维护自身权益。

(责编：曹淼、李源)