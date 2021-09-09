“金九银十”是每年传统的年度人才招聘高峰期。一方面，伴随着高校陆续开学，应届毕业生秋季招聘活动拉开帷幕；另外，中秋节和国庆节即将到来，为应对旅游、就餐、消费的爆发式增长，服务业用工需求明显上升。为全面展现当下人才市场现状，58同城发布了服务业就业大数据，通过对2021年8月份不同城市、岗位、薪资等维度的深度挖掘与分析，为广大企业和求职者提供了行动的招聘就业指南。

数据显示，2021年8月，快递员岗位招聘热度最高，其中重庆企业快递员招聘需求量最大；店员/营业员则是服务业中求职热度最高的职业；送餐员、快递员等6个服务业典型职位的求职者均将北京作为理想就业城市；商务司机、快递员月薪均过万，分别为10392元和10246元。分析原因称，商务司机薪资水平较高，是因为岗位要求求职者不仅要具备优秀的驾驶技能，还要有良好的谈吐和灵活的工作时间。保洁的月薪环比增速最快，增长了11.8%，餐厅服务员的月薪也环比向上浮动了5.2%

58同城发布的数据还提出，2021年8月，服务业典型职位招聘热度前十岗位分别为：快递员、商务司机、送餐员、店员/营业员、保洁、保姆、钟点工、月嫂、餐厅服务员和客房服务员。暑假期间旅游业繁荣导致的游客激增，带动了餐厅服务员、客房服务员岗位的招聘需求上涨，导致餐厅服务员在热招职位中招聘需求环比增速最快，其次为客房服务员，环比增幅超30%。

在服务业典型职位中，求职热度前十岗位分别为：店员/营业员、商务司机、送餐员、快递员、保洁、客房服务员、保姆、钟点工、月嫂和餐厅服务员。其中，钟点工的求职需求同比增速最快，增幅为50.5%，其次为商务司机，同比增长22.4%；保洁的求职需求环比增长5.6%。

同时，58同城还对热招职位的城市分布进行了数据统计，2021年8月，服务业招聘热度最高的岗位为快递员，从该岗位的城市招聘热度来看，重庆、东莞、成都、上海、广州、北京、深圳、天津、武汉、西安十个城市招聘需求较高。重庆因其地势特征物流运输业较为发达，因此对这一岗位需求量较大。此外，重庆对餐厅服务员岗位招聘需求量也最大；东莞则是对送餐员、保姆的用工需求最高；北京对保洁、客房服务员的招聘需求最为突出；上海的商务司机岗位用工缺口较大；武汉的店员/营业员招聘需求较高；广州钟点工招聘需求最高，深圳月嫂岗位最紧俏。

数据还显示，2021年8月求职热度最高的岗位为店员/营业员，该岗位求职活跃城市前十分别为：重庆、成都、上海、北京、广州、深圳、南宁、西安、杭州、武汉。而在求职者眼中，送餐员、快递员、保洁、客房服务员、保姆、月嫂6个岗位的理想就业城市首选均为北京；商务司机、钟点工岗位的求职者更青睐深圳；餐厅服务员岗位的求职者则是将西安作为理想就业城市。

此外，值得注意的是，每年双十一前夕，电商企业大量的灵活用工需求也成为求职市场的固定小高峰，据悉，今年各大电商企业已经陆续开始招聘兼职人员，配/理/拣/发货员、包装工、美工等灵活用工岗位招聘需求均较去年有明显增长。在政府部门鼓励业态创新、招聘市场释放就业机会的同时，58同城也积极发挥资源、技术、品牌等优势，为劳动者打造就业增收新渠道，特别设置了零工兼职专区，不仅提供快递员、配送员、服务员、导购、钟点工等灵活岗位，还有在线赚钱活动可以满足求职者足不出户赚外快。零工兼职除了为用户带来收入上的提升，还可以让用户在零成本的情况下，发展自己的个人优势，实现人尽其用。

(责编：董童、李源)