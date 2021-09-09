原标题：北京等地美团单车可用数字人民币支付骑行费用，报名即可领10元

9月9日，美团宣布，数字人民币又迎低碳新玩法，北京市民可用数字人民币免费骑单车了。即日起至12月31日，北京市民打开美团App搜索“数字人民币”，完成报名即可领取10元数字人民币红包，用于支付美团单车骑行费用，之后再骑行还能额外获得相应的数字人民币低碳红包奖励，用于更多低碳出行。

美团相关负责人介绍道，“我们的设想是以低碳出行为突破口，利用数字人民币独特的场景技术优势，通过正向激励，让用户在感受数字人民币便捷体验的同时，提升对碳减排的认知度和参与度。”

自推出数字人民币以来，各地纷纷掀起“法定数字货币热”，北京在开展和推进数字人民币应用试点工作上积极走在创新前列，持续探索多种创新形式和应用场景试点，在全国起到示范作用。因此，北京市民积极参与数字人民币应用新场景，率先引领“数币低碳骑行潮”。此次美团单车试点活动把数字人民币应用与低碳出行相结合，这种碳中和公益主题的新玩法一上线就备受市民追捧。据了解，此次试点不设户籍限制，以手机GPS定位为准，只要报名时所处的地理位置在活动地区就能参与；同时，红包也没有份数限制，不用等待抽签，只需在活动周期内完成报名就能即时领取到数字人民币红包奖励。不少市民表示，本次数字人民币活动玩法十分简单，更重要的是，能在尝鲜数字人民币消费的同时，参与助力城市碳减排，是一举多得的尝试，会持续参与并鼓励更多人加入。

值得注意的是，本次活动采用“数字人民币红包返现”的玩法，即在活动期间，用户每日前两单完成美团单车骑行后，均可额外获得相应的数字人民币返现，用于支付之后的骑行费用。根据活动规则，有网友测算，除首次报名领取的10元数字人民币红包外，继续完成数字人民币App子钱包推送，可再领最高200元数字人民币奖励，再叠加之后每次骑行的返现，单个用户首月累计最高可领取超过216元数字人民币。

业内人士表示，这种“返现”新玩法能让用户在一次次骑行支付中体会数字人民币的便捷性和通用性，激励用户持续使用数字人民币。美团作为服务平台，具备用户触达价值，同时共享单车属于典型的小额高频支付场景，紧贴百姓日常生活。因此，美团单车试点活动的接入，有望极大增加北京地区数字人民币的使用频率，拓展应用人群的同时，培养市民持续使用数字人民币多场景消费的习惯。

记者了解到，除北京以外，上海、深圳、苏州、西安、成都、长沙、海南、雄安新区等试点地区也在活动覆盖范围内。

“随着数字人民币试点持续深入，美团将在有关部门的指导下，开放平台消费场景、协助探索数字人民币的应用试点和技术能力，以美团为连接点，让用户在日常消费中熟悉和使用数字人民币。”美团相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)