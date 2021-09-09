人民网北京9月9日电 （王仁宏）今日，在国新办举行的水利支撑全面建成小康社会新闻发布上，水利部部长李国英分别就水利保障防洪安全、饮水安全、粮食安全、供水安全、生态安全等五方面情况进行介绍，梳理水利事业发展“成绩单”。

李国英表示，水是生存之本、文明之源，党中央、国务院高度重视水利工作。在党中央坚强领导下，全国上下同心协力，推动水利改革发展取得新的历史性成就，为全面建成小康社会提供了坚实的基础。

守护江河安澜的发展环境。水利部门始终坚持人民至上、生命至上，坚决贯彻“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，不断完善流域防洪工程体系，大江大河基本具备了防御新中国成立以来最大洪水的能力。目前，全国已建成各类水库9.8万多座、总库容8983亿立方米，修建了各类河流堤防43万公里，开辟了98处国家蓄滞洪区，占容积达到1067亿立方米。以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系，成为暴雨洪水来临时保障人民群众生命财产安全的一张“王牌”。通过打好“工程牌”，运用“组合拳”，有力有序有效应对了近年来长江、淮河、松花江、太湖等流域发生的洪水。

据悉，今年入汛以来，我国局地极端强降雨多发频发，影响范围广、致灾性强，全国有501条河流发生了超过警戒水位以上的洪水，124条河流发生了超过保证水位以上的洪水，37条河流发生了超过本河流有实测记录以来的最大洪水。水利部门全力应对，做足“预”的准备、做好“防”的工作，强化预报、预警、预演、预案措施，科学、精细、精准调度水工程，全国有3467座水库投入运用拦洪运用，拦蓄洪水925亿立方米，减淹城镇1038个（次）、减少耕地淹没面积1267万亩、避免了638万人的临时避险迁移，最大程度的减轻了洪涝灾害损失。

解决农村吃水的历史难题。 “十三五”期间，2.7亿农村人口供水保障水平得到提升，1710万建档立卡贫困人口的饮水安全问题全面解决，1095万人告别了高氟水、苦咸水。“十三五”期间，全国农村集中供水率和自来水普及率分别从82%和76%提高到88%和83%。困扰众多农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。

夯实农田灌溉的坚实基础。经过大规模水利建设，我国农田有效灌溉面积从新中国成立之初的2.4亿亩发展到2020年的10.37亿亩。“十三五”期间，节水灌溉面积从4.7亿亩增长到5.7亿亩，农田灌溉水有效利用系数从0.536提高到0.565。在占全国耕地面积54%的灌溉面积上，生产了全国75%的粮食和90%的经济作物，水利为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实的基础。

完善集约优化的配置体系。一方面，立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学规划建设南水北调等一批大型跨流域、跨区域调水工程，初步形成“南北调配、东西互济”的水资源配置总体格局，为畅通经济循环、促进区域协调发展提供了有力支撑。另一方面，坚持节水优先，实行最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束，实施国家节水行动，全面推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。2020年我国万元GDP用水量57.2立方米、万元工业增加值用水量32.9立方米，分别比2015年下降28.0%和39.6%。我国以占全球6%的淡水资源保障了全球20%的人口用水，创造了世界17%的经济总量。

维护江河湖泊的健康生命。全国31个省份全部建立了河长湖长制，省市县乡村五级河长湖长达到120余万名，河湖面貌明显改善。实施华北地下水超采综合治理，部分地区地下水水位止跌回升，永定河、大清河、滹沱河、子牙河等多年断流河道实现全线贯通，白洋淀重放光彩。实施水量统一管理与调度，黄河连续22年不断流，黑河下游东居延海连续17年不干涸，塔里木河重现生机。全面落实水污染防治行动计划，全国水功能区水质达标率由2012年的63.5%提高到2020年的88.9%。实施国家水土保持重点工程，“十三五”期间，水土流失面积从282.8万平方公里减少到269.3万平方公里。

李国英表示，水利部门将坚持全面贯彻新发展理念和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进智慧水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理为实施路径，推动新阶段水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

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