人民网北京9月9日电 （王仁宏）今日，水利部部长李国英在国新办举行的新闻发布会上表示，今年汛情与往年相比具有较大差异，呈现出局地极端强降雨多发频发、影响范围广、致灾性强等突出特点。

据介绍，从全国范围看，全国有501条河流超过了警戒水位，124条河流超过了保证水位，37条河流超过了河流本身有实测记录以来的最大洪水。从地域看，今年以来，北京累计降雨量已经达到了773毫米，而多年平均同时段只有522毫米，降雨量较多年平均提升48%。此外，黑龙江上游发生特大洪水，长达一个多月，今日黑龙江下游同江断面仍处超警状态；松花江流域出现了流域性较大洪水；海河流域、卫河上游出现了特大洪水。

李国英表示，针对降雨情况，水利部门全力应对，今年主汛期全水利系统取消休假，重要岗位24小时值班值守。

第一，强化“四预”（即预报、预警、预演、预案）措施。进入主汛期以来，水利部建立了逐日会商机制，密切监视雨情、水情、汛情、工情，及时发布预警，实时进行洪水演进预演和水库工程的模拟调度，不断完善防范应对预案，向全国各有关地区发出指令。

第二，科学调度水工程。调度全国3467座水库投入拦洪运用，拦蓄洪水925亿立方米。同时，启用11个国家蓄滞洪区，分蓄洪水，把下游的防洪压力减少到最小。通过组合调度，共减少了1038个（次）城镇的淹没，减少了淹没耕地面积1267万亩，避免了683万人的转移避险。

第三，有效防范山洪灾害。针对局地极端强降雨极易引发山洪灾害这一情况，水利部包括整个水利系统高度警惕，及时预报，共向县级发出25万次的山洪灾害预警，向防汛责任人、受洪水威胁地区的民众发布预警短信9.7亿条，指导基层政府有效组织群众避险。

“今天是9月9日了，按照传统思维和以往惯例，7月份，尤其是8月份结束的时候，基本上汛期就随之结束了，但是今年又不一样。”会上，李国英对近期部分地区出现的秋汛及台风情况作出重要提醒。

据悉，8月30日，汉江丹江口水库迎来了23400立方米每秒的入库洪水，标志着汉江的秋汛发生了。9月6日，长江三峡库区迎来了55000立方米每秒的入库洪水，标志着2021年长江第1号洪水发生了。9月7日，今年第13号台风“康森”在西太平洋海面生成，正向西北方向推进。同一天，今年第14号台风“灿都”也在西太平洋洋面生成，正向西北方向推进，而且呈加强态势。

“这一切都表明，今年的汛期还没有结束，还在持续。”李国英表示，水利部门仍然保持高度警惕，延续主汛期的工作机制，加强预报、预警、预演、预案工作，重点抓好水工程的调度和危险区域的群众避险，尽全力保障人民群众生命财产安全。

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