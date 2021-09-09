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第五届科大讯飞全球1024开发者节下月启幕

2021年09月09日15:57 | 来源：人民网
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第五届科大讯飞全球1024开发者节将于10月23日-26日在安徽合肥举行。今年的主题为“AI共生·新征程”，与生态伙伴一起赋能各行各业，推动产业数智化升级。

科大讯飞相关负责人介绍，公司已形成了以基础算法为主干节点，以技术体系为生长方向，以场景理解为发展动力的“AI科技树”。讯飞开放平台以“云+端”方式提供智能语音能力、计算机视觉能力、自然语言理解能力、人机交互能力等相关的技术和垂直场景解决方案，以技术赋能产业上下游合作伙伴。目前已上线包含农业、金融、司法、医疗等领域在内的共计18大行业专题，开放437项AI产品及方案。

产业扶持方面，公司基于各地产业情况打造专属服务、定制方案，赋能城市发展，目前已建立青岛、苏州、天津、长春等10余个城市双创基地和产业加速中心。

资本方面，公司围绕人工智能硬科技及其在企业服务、教育、医疗、智能出行、消费升级等领域的落地，展开AI+赋能型的产业生态投资。当前，科大讯飞人工智能生态已有超过365万生态伙伴，已扶持生态企业达4000家，平台孵化150家，战略投资近80家。

技术创新方面，科大讯飞除了自身深耕核心技术研发外，也积极通过生态布局产业链关键技术。今年的AI开发者大赛中，科大讯飞联合产学研各界共建106道赛题挑战，深入企业数字化、智慧医疗、智慧城市、教育、智慧农业等场景腹地，与参赛团队一同探索技术创新和场景应用的更多可能性。

产业应用方面，今年科大讯飞全球开发者大会将会聚焦开发者生态、技术生态、智慧城市、智慧教育等行业赋能与前沿科技领域，展示生态伙伴在消费产品、智慧生活、旅游休闲、交通出行、智能制造、智慧教育、智慧金融、机器人等各类场景的应用。

“面向我国产业智能化升级的需要，讯飞生态还需要进一步夯实技术基础和产业赋能能力，与更多生态伙伴一道推进行业落地，才能实现万亿生态，推动人工智能产业持续发展。”该负责人表示。 

(责编：曹淼、李源)

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