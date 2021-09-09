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广发银行：积极支持“横琴方案”“前海方案” 提升综合金融服务质效

2021年09月09日16:12 | 来源：人民网
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近日，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》与《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》的颁布，为推动港澳融入国家发展大局、加快建设粤港澳大湾区注入了新活力。

据了解，作为根植湾区的全国性股份制商业银行，广发银行在横琴、前海设立机构，提升综合金融服务质效，积极助力横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设。

广发银行相关负责人介绍，该行珠海分行和澳门分行分别成立于1988年和1993年。今年，该行为加码甬澳建设，将广东自贸试验区横琴支行升格为二级分行；同时，已在前海设立一家二级分行和一家支行。深耕区域30年，广发银行通过境内外联动的方式，构建了一条以综合金融优势联动服务地方经济的桥梁。近年来，落地了系统内的FDI外转内私募基金业务、横琴资本项目收入支付便利化措施、首笔私募股权投资基金ODI汇出业务、首单1.5亿国内证福费廷跨境转让业务，同时疫情期间成功为澳门客户开立NRA外币存款账户。

该负责人还表示，接下来广发银行将深入贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，准确把握推进合作区建设的重大利好，深入挖掘充分利用整体方案蕴含的重大改革利好、发展利好和民生利好，建立协调联动、政策效益传导机制，加快建设粤港澳大湾区澳珠极点，形成强大的整体发展效力，为合作区建设贡献金融力量。未来广发银行将持续跟踪研究CEPA、自贸区相关政策，关注大湾区、自贸区外汇业务政策新动向，加速推进在人工智能、健康医疗、先进制造、科技金融等领域的产融结合，在金融服务创新驱动发展战略、构建现代产业体系、全面深化改革和湾区核心引擎的现代化经济体系建设中实现业务的融合发展。 

(责编：董童、李源)

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