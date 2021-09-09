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横琴、前海开发建设怎么干？国家发改委回应了

2021年09月09日16:36 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （申佳平）近日，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称《横琴方案》）和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》）。在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮就这两个方案进行了介绍。

丛亮表示，《横琴方案》紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展的初心，坚持目标导向和问题导向相结合，立足服务澳门、推动琴澳一体化发展进行谋划和设计，主要内容概括起来包括几个方面：一条主线、四大定位、三个阶段目标、四大任务和若干保障措施。

一条主线，是促进澳门经济适度多元发展，这是推进横琴各项工作的出发点和落脚点。四大定位，是促进澳门经济适度多元的新平台，便利澳门居民生活就业的新空间，丰富一国两制实践的新示范、推动粤港澳大湾区建设的新高地。三个阶段目标，是分别对应澳门特别行政区政府2024年、2029年两个任期时间节点，以及全国2035年现代化建设的时间节点，提出了体制机制、产业发展、公共服务水平等方面的发展目标。四大任务，是发展促进澳门经济适度多元的新产业、建设便利澳门居民生活就业的新家园、构建与澳门一体化高水平开放的新体系、健全粤澳共商共建共管共享的新体制。若干保障措施，是全面加强合作区党的领导和党的建设、强化法治保障、加大赋权力度、建立健全风险管理机制、加强组织实施等。

丛亮介绍，《前海方案》则聚焦“扩区”和“改革开放”两个重点，部署三个方面的任务。

一是拓展前海合作区发展空间。明确将前海合作区总面积由14.92平方公里扩展到120.56平方公里，并且按程序将相关支持政策覆盖到扩区后的全部区域，为深港合作提供更为广阔的发展空间。二是打造全面深化改革创新试验平台。明确在重大改革任务方面先行先试，提出了推进现代服务业创新发展、加快科技发展体制机制改革创新、打造国际一流营商环境、创新合作区治理模式等多项任务。三是建设高水平对外开放的门户枢纽。明确建立健全更高层次的开放型经济新体制，在深化与港澳服务贸易自由化、扩大金融业对外开放、提升法律事务对外开放的水平、高水平参与国际合作等方面提出了有力举措。

(责编：申佳平、吕骞)

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