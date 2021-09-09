人民网北京9月9日电 （申佳平）“横琴的空间还是比较有限，发展新兴产业绝不是‘来者不拒’，什么产业都可以上，而是要有所为、有所不为，更不能搞成注册经济和所谓的‘总部经济’，而是要发展实业、解决就业，形成实实在在的‘人气儿’。”在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮作出如上表述。

近日，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称《横琴方案》）印发，明确发展促进澳门经济适度多元的新产业，包括科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融四大类产业。对此，丛亮表示，选择横琴重点发展的产业时，综合考虑了横琴的发展基础、澳门的产业优势和澳门社会的期望等多方面因素，经过了反复论证和仔细比选。

他具体介绍，科技研发和高端制造业是创新发展的重要载体，也是澳门希望发展的领域；文旅会展商贸业在澳门具有比较好的发展基础，属于相对优势产业；金融和中医药在澳门经济的比重中，目前虽然还不高，但是澳门社会已经形成了广泛的共识，将这些产业作为发展的主攻方向。

丛亮特别谈到，横琴的产业基础相对薄弱一些，为了促进重点产业加快发展，《横琴方案》明确了一批支持政策。

一是增强科技创新能力，在合作区布局建设一批发展急需的科技基础设施，组织实施国际大科学计划和大科学工程。

二是便利货物进出。实行“一线放开”，除了国家法律、行政法规明确规定不予免（保）税的货物及物品之外，其他的货物及物品免（保）税进入。对符合条件的合作区内企业生产货物，经“二线”进入内地免征进口关税。

三是完善企业的所得税优惠政策，对于符合条件的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

四是促进境内外人才的集聚，对在合作区工作的高端人才和紧缺人才，个人所得税的税负超过15%的部分予以免征。同时，在完善人才的签证政策、便利国际人才参与合作区建设等方面也作了明确的安排。

五是创新跨境金融管理。在跨境直接投资、跨境融资、跨境证券投资领域实施更加灵活和便利的金融管理政策，并逐步探索跨境资本自由流入流出和推动资本项目可兑换。

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