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支持4K、8K！中星9B卫星成功发射 将显著提高我国直播卫星传输性能

2021年09月09日20:58 | 来源：新华网
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新华社北京9月9日电（记者胡喆）9日晚间，中星9B卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙运载火箭成功发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。记者从中国航天科技集团有限公司了解到，中星9B卫星由其所属中国卫通集团股份有限公司（中国卫通）在轨运营管理，设计寿命15年，将显著提高直播卫星传输性能。

据悉，该卫星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，主要提供Ku BSS频段广播电视直播服务。作为中星9号卫星的备份星，中星9B卫星能够保障全国户户通用户的收视安全。同时，中星9B卫星特别设计了专门的转发器，可以用于开展直播业务，支持4K、8K高清视频节目传输，具备为北京2022年冬奥会等大型活动或体育赛事提供高质量直播传输服务的能力。

负责运营管理中星9B卫星的中国卫通，是我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业，被列为国家一类应急通信专业保障队伍，具有国家基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证。

中星9B卫星在轨交付后，中国卫通运营管理的在轨民商用通信广播卫星达到15颗，覆盖中国全境、东南亚、南亚、中东以及欧洲、非洲等地区，为广大民众提供安全稳定的广播电视信号传输，为国家政府部门和重要行业客户提供专属服务，为重大活动和抢险救灾等突发事件提供及时可靠的通信保障。

近年来，中国卫通在发挥优质卫星资源优势的基础上，加快构建卫星运营服务、行业系统集成、综合信息服务三大主业协同发展格局，更好更快地把中国卫通打造成为卫星通信现代产业链链长，促进卫星通信原创技术策源地建设和卫星通信产业数字化转型。

此次发射距8月24日长征三号乙运载火箭执行上次任务仅16天，中国航天科技集团一院长征三号甲系列运载火箭总体主任设计师刘立东介绍，面对紧张的研制、发射进度，型号队伍在人员、设备、计划方面充分准备，本发火箭应用了新一代无线传感子系统，该系统为火箭提供了更为先进的测量手段，能够进一步提升火箭飞行数据的获取能力、传输速度、实时性和安全性。

(责编：赵欣悦、白宇)

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