原标题：“贴心服务” 助力农业企业健康发展

“近两年企业加大研发和生物安全投入，加强科技成果转换能力，提升产品质量、强化服务，同比去年销量、利润和养殖水平均有较大的提升，企业产能得到了进一步释放。”清远大北农生物科技有限公司相关负责人对前来调研走访的国家税务总局清远市税务局企业所得税科和高新区税务局税务人员表示。

清远大北农生物科技有限公司是高科技智能化饲料生产企业，拥有三条现代化饲料生产线，生产高档猪料产品深受市场青睐，2021年1-7月，销量7.88万吨，营业收入2.59亿。

高新区税务局税务人员向清远市玄德现代农业科技有限公司工作人员讲解相关税收优惠政策。高新区税务局税务人员向清远市玄德现代农业科技有限公司工作人员讲解相关税收优惠政策。

在对辖区内清远市玄德现代农业科技有限公司、清远大北农生物科技有限公司两间重点农业企业的实地走访调研中，税务人员分别对清远市玄德现代农业科技有限公司的小龙虾养殖基地、清远大北农生物科技有限公司产品车间进行了实地查看，并听取了企业相关负责人关于生产经营状况的介绍以及今年受疫情影响下，企业享受税费优惠政策具体情况等。

截至目前，清远大北农生物科技有限公司累计减免增值税129万、企业所得税137万，税惠赋能让企业有更多的“真金白银”投入到在主销品种“猪教槽料、保育料、母猪料、公猪料”的生产上，持续加大自动化、智能化、机械化设备的投入，专注做好猪饲料的科研开发，研发的产品大大提升了养殖水平，2021年更是通过了广东省省级工程技术研究中心认定，成为省级工程技术研发中心。

现场，清远高新区税务人员根据企业发展情况与政策需求，分别向企业精准推送了研发费用加计扣除相关税收优惠政策和自产自销农产品免征增值税和企业所得税优惠政策，并开展“一对一”专人辅导，详细讲解了2021年度研发费用加计扣除的最新比例和税收优惠政策，并现场派发了《广东省支持现代农业产业园发展税费政策措施指引》宣传手册，获得企业一致好评。

“清远税务部门现场调研，不仅给企业带来了优惠政策，还解决了一些涉税事项存在的疑问，为项目发展提供专业的税收政策与服务支撑，加快项目发展。”清远市玄德现代农业科技有限公司相关负责人表示。

高新区税务局相关负责人表示，在农业企业的税收服务上，将继续坚持“因地制宜、因企制宜”原则，结合企业实际生产经营情况，对各项政策进行深入梳理，实行精准施策，对能享受的税收优惠政策协助尽快办理，对享受政策中遇到的困难、问题诉求，尽心尽力解决，不能解决的及时收集汇总上报，不断提升服务质量，助力农业企业快速健康发展。（张彩霞 通讯员 植彩霞）

(责编：赵超、陈键)