原标题：2021博鳌企业论坛即将在海南举行

聚焦经济发展“时”与“势”,助力中国企业“变”与“新”,2021(第五届)博鳌企业论坛即将于2022年1月8日至9日在海南博鳌隆重举行。

今年是实施“十四五”规划和2035远景目标的开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。面对外部风险挑战和国内经济恢复压力,中国经济持续稳定恢复,呈现稳中加固、稳中向好、稳中提质运行态势,展现了经济发展的强大韧性和旺盛活力。企业作为市场主体,发展活力进一步恢复,成为经济持续复苏、稳步前行的动力。

在当前环境下,企业如何进一步增强自身的抗风险能力?如何创新发展方式,加快产业转型升级?开局之年下半程的中国经济又将呈现怎样的态势?2021(第五届)博鳌企业论坛将集合重磅嘉宾,汇聚各界“最强大脑”,打造一场思想碰撞的商业盛会。

2021(第五届)博鳌企业论坛将通过开展主题演讲、博鳌圆桌会、行业论坛、博鳌夜话、博鳌新闻发布厅、博鳌品牌展、优选项目招商合作推介会、投融资对接会等主题活动,多维度、多层次搭建行业间交流沟通、合作提升的平台,助力企业转型与创新,推进产业优化与升级,进一步巩固中国经济发展的稳定性和可持续性。

据悉,本届论坛以“助力中国企业‘变’与‘新’”为主题,将邀请相关领导、知名专家学者、500强企业领袖和优秀企业家代表共同出席会议,解读政策形势,探讨发展热点,就当下经济发展的特点和趋势,企业转型过程的瓶颈与应对,推进产业提质增效,激发和弘扬新时代企业家精神等话题展开交流与碰撞,为经济社会发展提供更多借鉴与思考。

当前,世界正在经历百年未有之大变局,不稳定性不确定性因素明显增多,国内经济正处于新的发展阶段,新旧动能转换步伐逐步加快。在此背景下,企业发展面临重大挑战,同时也迎来更多的新机遇、更广阔的发展空间。

(责编：赵超、陈键)