人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021博鳌企业论坛即将在海南举行

2021年09月09日08:11 | 来源：中国网
小字号
原标题：2021博鳌企业论坛即将在海南举行

聚焦经济发展“时”与“势”,助力中国企业“变”与“新”,2021(第五届)博鳌企业论坛即将于2022年1月8日至9日在海南博鳌隆重举行。

今年是实施“十四五”规划和2035远景目标的开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。面对外部风险挑战和国内经济恢复压力,中国经济持续稳定恢复,呈现稳中加固、稳中向好、稳中提质运行态势,展现了经济发展的强大韧性和旺盛活力。企业作为市场主体,发展活力进一步恢复,成为经济持续复苏、稳步前行的动力。

在当前环境下,企业如何进一步增强自身的抗风险能力?如何创新发展方式,加快产业转型升级?开局之年下半程的中国经济又将呈现怎样的态势?2021(第五届)博鳌企业论坛将集合重磅嘉宾,汇聚各界“最强大脑”,打造一场思想碰撞的商业盛会。

2021(第五届)博鳌企业论坛将通过开展主题演讲、博鳌圆桌会、行业论坛、博鳌夜话、博鳌新闻发布厅、博鳌品牌展、优选项目招商合作推介会、投融资对接会等主题活动,多维度、多层次搭建行业间交流沟通、合作提升的平台,助力企业转型与创新,推进产业优化与升级,进一步巩固中国经济发展的稳定性和可持续性。

据悉,本届论坛以“助力中国企业‘变’与‘新’”为主题,将邀请相关领导、知名专家学者、500强企业领袖和优秀企业家代表共同出席会议,解读政策形势,探讨发展热点,就当下经济发展的特点和趋势,企业转型过程的瓶颈与应对,推进产业提质增效,激发和弘扬新时代企业家精神等话题展开交流与碰撞,为经济社会发展提供更多借鉴与思考。

当前,世界正在经历百年未有之大变局,不稳定性不确定性因素明显增多,国内经济正处于新的发展阶段,新旧动能转换步伐逐步加快。在此背景下,企业发展面临重大挑战,同时也迎来更多的新机遇、更广阔的发展空间。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国合会2021年年会在京开幕：共建人与自然生命共同体
　　国合会2021年年会现场。生态环境部供图 人民网北京9月8日电 （记者余璐）9月7日，中国环境与发展国际合作委员会（以下简称国合会）2021年年会在北京开幕。…
交通运输部发文加快推进网约车合规化 严查大数据杀熟等违法违规行为
　　人民网北京9月8日电 （记者乔雪峰）近期，部分网约车平台公司招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，严重扰乱公平竞争的市场秩序，影响行业安全稳定。 近日，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》（以下简称《通知》），进一步维护公平竞争市场秩序，加快推进网约车合规化进程，促进网约车行业规范健康持续发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部