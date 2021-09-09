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利用新技术 打造清廉乡村示范点

2021年09月09日08:00 | 来源：中国网
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原标题：利用新技术 打造清廉乡村示范点

　　梅仕青，获得1000元县级教育扶贫救助基金；杨虎，获得250元义务教育经济困难非寄宿学生补助……　8月2日，广安市广安区龙安乡勇敢村在广东务工的村民尹思俊想了解自己亲戚有没有获得补助，拿出手机，扫了扫村干部分享到微信群的二维码，除了能看到惠民信息外，村集体每笔进账与开销都一目了然。

　　2014年以来，广安市广安区借力精准扶贫政策，勇敢村成功创建了国家AAA级景区——大云山农业主题公园，以龙安柚为主导产业，同时，发展种植桃子、李子、梨子、晚熟柑橘等经济果木，带动周边群众共同致富。今年5月，广安市广安区纪委监委在勇敢村打造清廉乡村示范点，开通微信二维码监督平台，通过扫描二维码，村民可以看见涉及村级资金收入、资源性收入、资产性收入等信息。

　　“我这边发起一笔支出后，由村监委会主任、社区主要干部、驻社区干部、街道‘三资’管理中心代理会计等人先后完成审批和审核确认，一笔集体的开支走完流程，信息都留在平台上，可倒查、可追溯。”勇敢村党支部书记杨太树介绍。广安市广安区纪委监委还在勇敢村实行无现金管理。在勇敢村村委会办事大厅，有一个收款二维码。杨太树说，党员交党费、村委会代收医保等费用，尽量不使用现金交费。1000元以下的可以使用微信和支付宝转账，1000元以上的必须用银行账户转账。“不会使用智能手机的老人，可以用现金，但是我收到现金后，在规定的时间内必须存进村里的银行卡账户。”

　　实行无现金管理，可以防止村干部挪用村集体款项，损害村民利益。在勇敢村村委会院坝墙上，有一组漫画。“这是用漫画的形式给村民解释负面清单，负面清单里包含了哪些属于村干部违纪行为，村民可以对照监督，如果发现违纪违法行为，可以通过微信监督平台向上级纪检监察机关举报。”杨太树说。

　　树立村民榜样，也是打造清廉乡村示范点的一大举措。勇敢村以勤俭持家、孝敬老人等为标准，评选了一批模范，并把他们的事迹用展板的形式放在村委会，给模范带来荣誉感的同时，也激励村民向榜样学习。“村民榜样可以动态调整，以激励村民争当先进。”杨太树说。广安市广安区纪委监委负责人说，包括勇敢村在内，广安区将在2个村、1个社区打造清廉乡村示范点。其他乡镇则以此为模板，选择1个村打造清廉乡村示范点。

(责编：赵超、陈键)

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