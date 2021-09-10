本报记者 刘志强

开栏的话

第二届联合国全球可持续交通大会将于今年10月14日至16日在北京举办。

为反映中国交通可持续发展新成就新面貌，本报今天起推出专栏“中国交通可持续发展”，展现我国交通事业在消除贫困、发展经济、区域协同、科技创新、节能减排等方面发挥的重要作用。

8月21日，全长295公里的G6京藏高速公路那曲至拉萨段全线通车，西藏高等级公路通车总里程由此增至1105公里。雪域高原天路纵横，为各族群众送去致富希望。

8月23日，新疆乌尉高速公路天山胜利隧道成功穿越项目中最大、最危险的断裂带，进入施工“快车道”，建成后将成为全球最长高速公路隧道……

眼下，体量巨大的中国公路仍在不断延伸，为经济发展、民生改善持续提供有力支撑。

要致富，先修路。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领全党全国各族人民加快建设交通强国，推动我国公路路网规模、技术等级、通达深度等进一步提升。截至2020年底，全国公路总里程达519.8万公里、公路密度达54.15公里每百平方公里。

——高等级公路加快覆盖，路网水平持续提升。

1988年，上海沪嘉高速公路通车，中国大陆实现高速公路零的突破；2013年底，高速公路通车总里程达10.44万公里，跃居世界第一；2020年底，高速公路总里程达16.1万公里，稳居世界第一，占公路总里程的3.1%，对20万以上人口城市覆盖率超过98%……30多年来，我国公路网的综合服务功能、通行能力、行车速度及舒适性均实现大幅提升。此外，截至2020年底，我国农村公路里程达438万公里，贫困地区具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路。

——重大工程接连问世，“中国路”“中国桥”成为亮眼名片。

改革开放以来，我国相继建成一批施工难度大、技术含量高的桥梁。截至2020年底，我国公路桥梁已达91.28万座、6628.55万延米，全球跨径排名前10位的悬索桥、斜拉桥中，我国分别占据6座、7座。

隧道方面，我国公路隧道已在2020年底增至21316处、2199.93万延米。2007年建成的秦岭终南山隧道、2017年通车的青海花久高速公路雪山一号隧道等一批隧道工程达到世界级水平。

——技术创新成果丰硕，公路更智慧更绿色。

8月10日，北京东六环改造项目部，我国最大直径泥水平衡盾构机“运河号”始发。“运河号”采用了中交天和自主研制的长距离掘进不换刀技术，可实现连续掘进4800米不换刀，自动化监测技术可将沉降精度控制在0.1毫米范围内。中交一公局有关负责人表示，改造项目还创造性地将“明挖隧道”优化为“大直径盾构隧道”，并通过循环利用将废浆废渣“吃干榨尽”，节约土方外运量70%。

强化科技创新，践行环保理念，近年来我国始终致力于推动公路持续健康发展。技术方面，遥感、航测、计算机辅助设计（CAD）等已在公路勘测、设计等领域中普及，软土地基综合处理技术、改性沥青、抗滑路面等先进技术和大型压实机械、摊铺机械、拌和设备等现代化设备广泛应用。环保方面，交通运输部于2016年6月印发《关于实施绿色公路建设的指导意见》，一大批试点工程建设通车，到去年底，高速公路路面废旧材料循环利用率达到95%。

“从‘瓶颈制约’到‘初步缓解’，再到‘基本适应’经济社会发展需求，一张干支衔接、四通八达的公路网已经形成。”交通运输部新闻发言人孙文剑表示，公路事业发展有效带动了沿线地区国土开发和产业结构调整，对区域经济社会发展支撑作用明显，也改善了广大农村地区特别是贫困地区的交通条件，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 04 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)