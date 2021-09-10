本报记者 李晓晴

水是生存之本、文明之源，党中央、国务院高度重视水利工作。在9月9日举办的国新办新闻发布会上，水利部部长李国英介绍，党的十八大以来，在党中央坚强领导下，全国上下同心协力，推动水利改革发展取得新的历史性成就，为全面建成小康社会提供了坚实的基础。

李国英介绍，我国全面加强水生态保护修复，31个省份全部建立了河长湖长制，省市县乡村五级河长湖长达到120余万名，全国水功能区水质达标率由2012年的63.5%提高到2020年的88.9%。经过大规模水利建设，我国农田有效灌溉面积从新中国成立之初的2.4亿亩发展到2020年的10.37亿亩。此外，我国坚持节水优先，实行最严格的水资源管理制度，2020年我国万元GDP用水量57.2立方米、万元工业增加值用水量32.9立方米，分别比2015年下降28.0%和39.6%。我国以占全球6%的淡水资源保障了全球20%的人口用水，创造了世界17%的经济总量。

全力保障脱贫地区饮水安全

饮水安全事关民生福祉，也是实现脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要内容。

李国英介绍，“十三五”期间，2.7亿农村人口供水保障水平得到提升，1710万建档立卡贫困人口的饮水安全问题全面解决，1095万人告别了高氟水、苦咸水。“十三五”期间，全国农村集中供水率和自来水普及率分别从82%和76%提高到88%和83%。

但与此同时，与乡村振兴战略的总体部署要求相比，农村饮水安全方面还存在短板和不足。水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，这主要表现为水源不稳定，工程标准相对较低，老旧工程管网亟待改造，一些乡村工程还面临管护薄弱等问题。

接下来，水利部将补齐农村饮水工程水源问题、工程建设问题的短板，提升保障水平；积极统筹发展城乡供水，推进城乡供水一体化，推进集中化、规模化发展；积极发展农村供水的智慧化、信息化，提升农村供水管护水平。

水利部全力保障脱贫地区的饮水安全。陈明忠介绍，水利部积极协调国家发改委、财政部加大解决贫困人口饮水安全问题的投入，“十三五”期间，共投入农村饮水安全工程建设资金2093亿元。

接下来，水利部门将加强监测和排查，巩固好已建供水工程成果，决不允许因为农村饮水安全返贫或致贫的情况发生。

实施国家水网重大工程

实施国家水网重大工程是党中央作出的重大决策部署。李国英介绍，国家水网是以自然河湖为基础，引调排水工程为通道，调蓄工程为节点，智慧调控为手段，集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系。

“十四五”期间将如何推进实施国家水网重大工程？李国英说，国家水网建设的目标是“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”。水利部将构建完善水资源优化配置和保障供给的格局，完善流域防洪工程体系布局，优化河湖生态系统保护治理格局。

南水北调工程是国家水网的主框架、大动脉。水利部规划计划司司长石春先介绍，截至9月8日，南水北调东中线工程累计向北方地区供水超过460亿立方米，直接受益人口达到1.4亿。南水北调东中线工程进一步优化了水资源配置，从根本上缓解了我国北方地区水资源短缺的局面。

基本建成流域防洪工程体系

李国英介绍，水利部门始终坚持人民至上、生命至上，基本建成流域防洪工程体系，大江大河基本具备了防御新中国成立以来最大洪水的能力。

目前，全国已建成各类水库9.8万多座、总库容8983亿立方米，修建了各类河流堤防43万公里，开辟了98处国家蓄滞洪区，容积达到1067亿立方米。

今年入汛以来，我国局地极端强降雨多发频发，影响范围广、致灾性强，全国有501条河流发生了超过警戒水位以上的洪水，124条河流发生了超过保证水位以上的洪水，37条河流发生了超过本河流有实测记录以来的最大洪水。水利部门强化预报、预警、预演、预案措施，科学、精细、精准调度水工程，全国有3467座水库投入拦洪运用，拦蓄洪水925亿立方米，减淹城镇1038个（次）、减少耕地淹没面积1267万亩、避免了638万人的临时避险迁移，最大程度减轻了洪涝灾害损失。

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 14 版）

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