本报北京9月9日电 （记者丁怡婷）近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。

用电低谷时通过电力将水从下水库抽至上水库，用电高峰再放水发电，抽水蓄能电站好比大型“充电宝”，有利于弥补新能源存在的间歇性、波动性短板，是当前技术最成熟、经济性最优、最具备大规模开发条件的电力系统灵活调节电源。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之介绍，看总量，目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦、在建总规模5513万千瓦，均居世界首位；但看比例，我国抽水蓄能在电力系统中的比例仅占1.4%，与发达国家相比仍有较大差距。按照此前一轮的规划，目前剩余抽水蓄能项目储备仅有约3000万千瓦，难以有效满足新能源大规模高比例发展和构建以新能源为主体的新型电力系统的需要。

各省（区、市）能源主管部门根据《规划》，结合本地区实际情况，统筹电力系统需求、新能源发展等，按照能核尽核、能开尽开的原则，在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。

根据《规划》，到2035年，要形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 14 版）

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