国家网信办启动专项整治
一批财经“黑嘴”账号被封禁
2021年09月10日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月9日电 （记者张璁）8月27日国家网信办启动清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治以来，主要商业网站集中整治扰乱财经领域网络传播秩序8类违规突出问题。目前，已处置违规“自媒体”账号2929个，清理有害信息47153条，其中，关停封禁充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号1793个，包括3个100万以上粉丝账号。主要商业网站平台已发布公告，公布整治工作进展，并设置举报入口，欢迎广大网民积极举报。社会各界也可通过国家网信办违法和不良信息举报中心www.12377.cn网站提供线索。
《 人民日报 》（ 2021年09月10日 14 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)
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