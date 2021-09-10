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截至7月末，结算总量累计达1.38万亿元

广西积极推进跨境人民币结算

2021年09月10日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁9月9日电  （记者庞革平）记者从广西壮族自治区地方金融监管局获悉：近年来，广西充分发挥面向东盟的区位优势，强化金融创新，扩大人民币面向东盟跨境使用，以市场化方式推动人民币国际化。截至2021年7月末，广西跨境人民币结算累计总量已达1.38万亿元，在9个边境省份、12个西部省份中排名第一。2021年1—6月，广西跨境人民币结算量879亿元，其中广西与东盟跨境人民币结算量达395亿元，东盟继续保持广西跨境人民币收支第一大境外地域地位。

　　据广西壮族自治区地方金融监管局局长范世祥介绍，近年来，广西先后出台人民币面向东盟跨区域使用工作指引、稳步推进跨境人民币业务的实施方案等文件，持续推动金融创新工作。

　　通过扩大金融服务业对内对外开放，广西金融要素集聚显著增强。截至2021年8月末，建在南宁的中国—东盟金融城累计入驻金融机构（企业）256家，是2018年末的12.2倍。一批重大标志性平台落户南宁，比如中银香港东南亚业务营运中心在南宁设立，成为中银香港区域化管理的重要内容之一。中国太平东盟保险服务中心落户南宁，是太平保险集团面向东盟开展跨境业务、建立合作关系的重要国际化平台。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月10日 14 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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