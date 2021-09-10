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我国为世界大豆精准选种“定标”

李丽云
2021年09月10日07:58 | 来源：科技日报
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原标题：我国为世界大豆精准选种“定标”

　　9月9日，“中国大豆生育期组零点标识”碑在黑龙江省黑河市落成。该标识碑矗立于我国目前推广面积最大的大豆品种“黑河43”的育成地点，即黑河市爱辉区黑龙江省农业科学院黑河分院。位于北纬50°15′，东经127°27′，海拔168.5米。

　　该标识碑的确立使全球不同地区大豆远距离安全引种进入精准时代。中国作为大豆发源地和主产国，为世界大豆生育期组精准鉴定制定了统一标准。该标识碑位置将成为全球大豆生育期组分组的“格林尼治”地标，将永久载入世界大豆育种史册。

　　中国农业科学院作物科学研究所韩天富研究员介绍，中国是大豆的故乡，大豆种植区域广大，生态条件复杂，品种类型多样，此次零点标识碑的设立不仅是中国大豆生育期组研究史上的里程碑，更为全球大豆生育期组判别建立了统一“度量衡”和精准坐标系，为大豆品种合理布局提供了科学依据。

　　“中国大豆生育期组零点标识在黑河落成，将推动国内外大豆资源交流和品种合理布局。对我国食用大豆安全、种业安全、种业与世界接轨具有深远重要意义。”中国工程院院士盖钧镒发来贺信高度评价。

　　大豆生育期组概念最早起源于北美。盖钧镒院士及其团队，依据此法，将中国各地代表品种归属到12个成熟期组，奠定了中国生育期分组研究基础。韩天富研究员及其团队，对国际大豆生育期划分体系进行进一步补充完善，将超早熟大豆生育期组扩展至MG0000组，并将0组以下组别用负数表示，形成完全数字化的大豆生育期精准分组方案，为世界不同大豆产区提供了统一的生育期分类标准。

　　“依托此次确立的零点新坐标，国家大豆产业技术体系建立了中国大豆生育期组地理分布区划方案，相当于绘制了中国大豆生育期组分布‘活地图’。根据地图精准布局大豆品种，将充分发挥品种潜力，提高大豆产量，提升国产大豆核心竞争力。也将促进国际大豆种质资源交流，形成大豆种质资源国内、国际双循环。”展望未来，韩天富信心满满。

　　那么“零”点标识为何在黑河落成？“黑龙江省农科院黑河分院位于中国大豆生育期0组适宜种植区域北界。黑河分院选育的大豆品种‘黑河43’的生育期组归属为0.0，成为国际大豆生育期组零点标准品种，故在‘黑河43’的选育地点设立标识碑。”黑龙江省农科院黑河分院副院长鹿文成研究员给出答案。

　　韩天富认为，作为我国最北大豆产区，黑龙江率先以“积温”为指标指导大豆品种布局。但积温年际波动大，以积温为依据确定大豆品种分布区域不够可靠。“零”点标识碑落户黑河，将为黑龙江以及黑河大豆品种更新提供准星。

　　黑河作为“全国大豆之乡”，2020年，全域大豆播种2172万亩，总产达284万吨，均占黑龙江省近1/3、全国近1/7以上，黑河已成为全国大豆产量最高的地级市、全国最大的食用功能性大豆生产基地。国家大豆产业技术体系成立以来，始终把黑河作为科研主战场，设立黑河大豆院士工作站，建立研发实验基地，努力破解大豆种业“卡脖子”问题。黑河在中国大豆发展史上具有独特的地位。

　　黑龙江省农科院总农艺师闫文义认为，此次零点标识碑在黑河落成，将与中国自然和经济地理的瑷珲——腾冲胡焕庸分界线起点一样，成为中国黑河新地标、一个新的科研“打卡地”。（科技日报黑河9月9日电）

(责编：赵超、陈键)

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