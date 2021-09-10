都芃

原标题：横琴、前海合作区开发建设 科技创新扮演关键角色

9月5日—6日，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称《横琴方案》）《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》）相继发布，粤港澳大湾区建设迎来新发展机遇。

9月9日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍横琴、前海合作区开发建设情况并答记者问。发布会共设置北京、广东、香港、澳门四个会场，北京为主会场，其余三地以连线形式参与。

发布会上，科技研发、高端制造、创新服务等与科技创新有关的内容被多次提及，科技创新在推进横琴、前海合作区开发建设中扮演着关键角色。

科技创新助力澳门经济适度多元发展

针对横琴合作区开发建设，国家发展改革委副主任、粤港澳大湾区建设领导小组办公室副主任丛亮表示，促进澳门经济适度多元发展是《横琴方案》的初心和主线，是推进横琴各项工作的出发点和落脚点。为此，《横琴方案》提出了着重发展的四大类新产业，科技研发和高端制造产业位列首位。丛亮表示，科技研发和高端制造产业是实现创新发展的重要载体，同时也是澳门希望发展的领域。这其中，集成电路、新材料、新能源、大数据、生物医药等产业为重点发展方向，合作区将大力发展特色芯片设计等微电子产业链，并推动澳门大学等高校在合作区建设产学研示范基地。

为支持高新技术产业在合作区内落地生根，澳门特别行政区政府行政法务司司长张永春介绍，澳门特区政府已将经济局改组为经济及科技发展局，并制定了从事科技创新业务企业的税收优惠法律制度，一批获资助的科研成果已经成功实现转化。

中医药产业也是《横琴方案》中所列的四大类新产业之一，丛亮表示，虽然目前中医药产业在澳门经济中占比不高，但已在澳门社会形成广泛共识，特别是澳门行政长官贺一诚曾多次提出要发展中医药产业，并且在近期已主动采取一系列措施，未来这将成为合作区的主攻发展方向。

对此，张永春也表示，澳门特区新的中医药生产注册法律已制定完成，并将从明年开始正式实施。为形成澳门的品牌工业，未来将推动在合作区内生产的中医药等产品经澳门审批和注册后，允许使用“澳门监造”“澳门监制”或“澳门设计”的标志，研究简化澳门外用中成药在大湾区上市的审批流程。目前，横琴粤澳中医药科技产业园已累计培育50家澳门医药项目，形成了一定的产业集聚氛围。

丛亮表示，为促进上述提及的重点产业加快发展，《横琴方案》明确了一批支持政策。其中摆在首位的便是增强科技创新能力，未来合作区将布局建设一批发展急需的科技基础设施，组织实施国际大科学计划和大科学工程。

推动科技创新服务落地前海合作区

在前海合作区建设中，香港发达的专业服务与金融服务将为合作区科技创新发展提供有力支撑。

香港特别行政区政务司司长李家超表示，在中央支持下，香港特区政府一直在努力推动香港专业服务落户前海。如在建筑及相关工程专业服务方面，符合资格的香港顾问公司、承建商、专业人士等，可以通过备案的方式，对应内地相应资格，从而在前海直接提供专业服务。

李家超介绍，目前在前海注册的港资企业已多达一万一千五百家，涉及科技、信息、金融等多个现代服务业领域。其中，吸引了大批香港青年前来创新创业的“前海深港青年梦工场”，已经成功孵化多家创新企业，是港深合作众多成功案例之一。

在金融服务方面，香港独特的金融优势将为前海合作区产业发展尤其是高科技产业发展提供有力支撑。例如李家超提到，香港证券交易所去年12月底已将“深港通”南向交易的合资格股票范围扩大到包括透过新上市制度在香港上市的未录收入或盈利记录的生物科技公司。

科技创新离不开人才支撑。香港特区政府已推出“粤港澳大湾区青年创业资助计划”，旨在协助有意在香港及大湾区内地城市创业的香港青年，为其提供便利的创业资源和孵化服务，并进一步回应创业初期的资金需求。此外，“大湾区青年就业计划”还鼓励和支持香港的大学毕业生把握在大湾区内地城市（包括前海）发展事业的机遇。李家超表示，该计划目前共汇集近3500个职位空缺，求职申请超过2万份，至今已有800多名毕业生成功入职。（科技日报北京9月9日电）

(责编：赵超、陈键)