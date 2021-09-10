原标题：花钱就可买奖牌？网络评选要从源头把好关

公司“被报名”参加免费的“优秀企业”评选活动，在“你追我赶”的投票竞争中被诱导花钱买票提高排名，钱越花越多，最终换得一个没用的“野鸡”奖牌。

陕西省华阴市警方最近破获一起新型电信网络诈骗案，涉案资金初步估计超过5亿元。这起案件揭开了一场自2018年开始、受害企业遍布全国的“野鸡”评选骗局的秘密。

以评选实施网络诈骗

华阴市某保洁公司负责人郝战荣突然收到陌生人的微信添加好友请求。之后对方发给他一条投票链接，显示其公司入选华阴市优秀保洁公司评选活动。

“我们没有报名，感到有些奇怪。但是因为企业对荣誉还是比较看重，就拉着亲朋好友和员工投票，排名忽上忽下。”郝战荣说，当他为票数落后烦恼时，有人联系他说可以花钱买票，开价100元1000张票。后来，钱越花越多，100元、200元、500元、1000元，最后花费3万元却并未进入前十。

意识到可能被骗，郝战荣将情况反映到华阴市公安局。据华阴市公安局网安大队大队长刘胜德介绍，警方发现该投票活动疑点重重。

通过警方大量调查取证，一个通过“野鸡”评选活动诱导企业付费刷票、花钱买荣誉的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

7万多场评选，演戏做全套

民警在办案中发现，这个网络诈骗团伙呈现专业化、集团化特点，犯罪嫌疑人深谙一些企业追逐荣誉的心理，以举办评选活动为幌子，虽长期作案、受骗者众多，却一直逍遥法外。

据犯罪嫌疑人交代，自2018年起，他们先后在北京、郑州、石家庄等地注册公司，逐步形成了从平台搭建、活动运营到网宣推广的全链条诈骗体系。

在企业参与投票后，诈骗团伙采取多种手段暗示企业可付费刷票获取荣誉，一张票单价仅需一角钱。团伙中的审核部门专门对接购票业务，如果企业自行在网络搜索寻找刷票途径，最终也会在“刷票圈”内导向诈骗团伙。

诈骗团伙调票负责人小兰（化名）交代，在公司系统后台可以看到哪些是真实投票，哪些是花钱买票；一旦有企业通过付费刷票，这些企业就会成为实施诈骗的重点对象。

演戏做全套。如果企业买了8万张票以上就有可能进入前十名，在所谓评选活动结束后，诈骗团伙会专门邮寄定制的奖杯、奖牌、证书。

警方发现，该诈骗团伙仅在一家企业制作奖牌的订单就有上百万元，足见受害企业之多。据目前掌握的证据显示，诈骗团伙组织的评选活动达7万多场。

网络评选活动缺乏监管

受访专案组民警和专家告诉记者，近年来，网络上各类投票活动、评选活动名目繁多，存在着多重治理短板和盲区。

陕西省公安厅刑侦局侦查一处处长孙剑说，目前大量类似网络平台和投票活动缺乏前置审核和备案相关程序，相关法规也不够完备，导致电信网络诈骗往往最终案发后由警方以破案的方式“兜底”。一些平台对网络评选活动缺乏监管，有的甚至也参与了有偿改票等不法活动。

孙剑认为，网信和市场监管等部门应该形成合力，加强对行业性、商业性投票活动的监管，从源头把好关。此外，各类出租出借的云服务器提供商也应该对此类活动的合法性履行监督义务，在相关部门完善备案机制后，云服务器提供商须主动核验其有无相关备案。

华阴市公安局网安大队教导员孙灏平认为，行业性的投票评选活动，主办方必须为有资质的单位或行业协会。

警方同时提醒，无论企业还是个人，在参与一些商业性投票活动时，要对主办方资质、评选流程、评选规则、相关文件等进行充分甄别，确保其合法性和权威性。同时，在参与过程中对违规调票、付费刷票等行为坚决予以抵制，及时报警。

(责编：赵超、陈键)