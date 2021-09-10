原标题：科技工作者要自觉肩负起历史赋予的科技自立自强重任

9月7日，科技部党组书记、部长王志刚主持召开科技创新一线代表座谈会，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，纵深推进党史学习教育，切实推动科技界和广大科技人员把思想和行动进一步统一到习近平总书记的重要讲话精神上来，担当科技自立自强时代使命，为人类发展和世界进步贡献创新力量。

会上，中国医学科学院秦川、中国疾病预防控制中心武桂珍、北京天安农业发展有限公司林源、西安交通大学徐宗本等10位来自科技创新一线的代表，结合学习习近平总书记“七一”重要讲话精神谈了心得体会，围绕疫情防控科研攻关、科技支撑脱贫攻坚与乡村振兴、加强基础研究提升原始创新能力、推动人工智能与脑科学发展、加大科学普及力度、完善科研项目形成机制等方面谈了落实措施。

王志刚与大家深入探讨，并对有关意见建议一一作出回应。大家一致认为，习近平总书记的重要讲话为科技界和广大科技工作者以崭新面貌奋进新的伟大征程指明了方向，极大鼓舞和激发了科研人员投身科技自立自强、建设科技强国的使命感责任感。

王志刚表示，科技创新已成为世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局中的“关键变量”，科学理论和技术创新的重大突破不仅将重塑世界格局，还将为增进各国民生福祉提供更多科技答案，不断开辟人类文明发展进步的新空间。中国共产党历来高度重视科技工作，一百年前，中国共产主义的先驱者提出了“科学”和“民主”的口号，在革命战争年代我们党领导建立了延安自然科学研究院、陕北公学等一批建制化的科技机构，从毛泽东同志发出“向科学进军”的伟大号召，到邓小平同志提出“经济建设要依靠科学技术，科学技术工作要面向经济建设”的战略指导方针，再到习近平总书记谋篇布局创新驱动发展战略，在“七一”重要讲话中把推进科技自立自强摆在必须坚持和发展中国特色社会主义的重要位置，中国共产党对科技创新的战略方针一脉相承、与时俱进，科技创新真正走到了国家发展的中心舞台。

王志刚强调，科技工作者要自觉肩负起历史赋予的科技自立自强重任，弘扬科学家精神，坚守学术操守，保持创新冲动，坚定创新自信，树立敢为天下先的雄心壮志，争当重要科技领域的领跑者、前沿交叉领域的开拓者，砥砺奋进、攻坚克难，在中国特色自主创新征程上再立新功。

王志刚说，科技部将认真倾听广大科研人员意见，加强对科研活动的科学管理和服务保障，为科研人员创造良好创新环境。一是密切与科技创新一线的血肉联系，发现真问题、真解决问题。深化“深入基层改进服务推动落实大调研”重要成果运用，努力把科技界和科研人员反映的诉求和期盼及时转化为推动科技工作的新举措新行动。二是秉承紧紧依靠科学家、科研人员，服务企业、高校、科研机构等创新主体的基本理念，在法律、政策、服务、文化、社会氛围等方面构建有利于科研和创新的生态环境，保护好、调动好科技创新人员积极性。三是加强科技开放合作，以全球视野谋划和推动科技创新，积极融入全球创新网络，应对全球共同挑战，努力用创新成果造福人类，在推动构建人类命运共同体过程中践行科技创新使命。

(责编：赵竹青、陈键)