李山

原标题：慕尼黑国际车展：自动驾驶技术再“上新”

图片来源：2021年德国慕尼黑国际汽车展（IAA）官网

智能汽车是未来汽车发展的方向，而自动驾驶是其中最重要的技术之一。在2021年德国慕尼黑国际汽车展（IAA）上，自动驾驶成为各厂商展示创新技术的重要领域。德国大众集团CEO迪斯在车展的论坛上表示：“自动驾驶将会彻底改变世界，因为它改变了人们对车的使用方法。”

自动驾驶汽车量产仍需等待

经过多年研发，大众和自动驾驶技术公司Argo AI合作推出了首款全电动的ID Buzz AD自动驾驶测试车。这款自动驾驶电动车既可以载客，也能够运货，是首辆由大众集团制造的具备L4级自动驾驶技术的汽车，计划2025年左右量产商用。依靠6个激光雷达、11个雷达和多个摄像头系统的组合，ID Buzz AD可以对交通环境（400米范围）进行360度监控。

韩国现代汽车则通过Ioniq 5电动车平台研发无人驾驶出租车，在本次车展上展示了其L4级自动驾驶技术。该车集成了30多个传感器，包括LiDAR摄像头、雷达和激光雷达等，可扫描前方300米以内的道路状况。现代汽车计划2023年将该车型在美国投入商业运营。

另外，供应商现代摩比斯（Hyundai Mobis）也推出可供4人乘坐的自动驾驶汽车M.Vision X概念车，其车窗可转换为显示屏，提供360度的观察体验。

因自动驾驶研发而结成战略联盟的戴姆勒和宝马，在2019年2月就已达到L3/L4级别，因为低估了开发自动驾驶汽车平台的复杂性，又受到新冠疫情的影响，无奈于2020年7月终止合作。直接的后果是2021年的IAA中，戴姆勒和宝马都无法拿出令人耳目一新的自动驾驶产品。

宝马展示了全电动iX车型，其中整合了为L3级自动驾驶准备的套件。梅赛德斯—奔驰宣布新的DRIVE PILOT系统将搭载HERE的高清实时地图，也能达到L3级的自动驾驶要求，计划于2021年年末从全新S级轿车开始商用。

整体解决方案值得期待

在IAA上，中国的华为公司展示了创新的智能汽车解决方案和组件，希望借助ICT领域30多年积累的成熟经验，帮助欧洲的整车厂开发面向未来的智能汽车。

通过自动驾驶解决方案（ADS），华为展示了一个完整的摄像头、雷达和激光雷达传感器系统，以及自动驾驶平台的核心：移动数据中心（MDC）。

相关的垂直软件堆栈、图像处理器、人工智能和SSD控制芯片等均由华为技术团队内部开发。它以L4级自动驾驶架构为基础，可以根据用户需求提供不同级别的自动驾驶全栈解决方案。

英特尔收购的以色列公司Mobileye在IAA中展示了4辆配备Mobileye Drive的自动驾驶汽车，并在慕尼黑市区的“蓝色通道”中供感兴趣的观众试驾。作为一种多功能、可扩展的解决方案，Mobileye Drive系统可让各种类型的车辆实现自动驾驶。展会上，舍弗勒公司和Mobileye宣布合作，共同实现自动驾驶接驳车的产业化。舍弗勒滚动底盘车辆平台将搭载Mobileye Drive系统，争取2023年实现自动驾驶接驳车的量产，并在未来广泛部署其他无人驾驶运输解决方案。

作为自动驾驶技术的专利大户，博世在技术上仍然处于领先地位。从域控制单元、传感器到人工智能，博世的产品组合涵盖了自动驾驶的所有组件。因此，博世展示了其为自动驾驶提供的一站式解决方案。

与博世类似，采埃孚、法雷奥、大陆集团等大型零部件供应商，都在IAA上展示了自己的自动驾驶解决方案。不过，各个厂商的技术水平各有千秋。法雷奥推出的自动驾驶汽车Drive4U也在“蓝色通道”上演示，但驾驶员仍需随时准备加以干预。

相关零部件不断推陈出新

自动驾驶汽车需要人工智能的辅助和海量的计算能力。未来车辆的核心是处理器。

IAA上，采埃孚展示了用于自动驾驶汽车的超级计算机ZF ProAI。这是目前汽车行业功能最强大的超级计算机之一，可提供从20到1000Tera-OPS（每秒万亿次）的可扩展性能级别。ZF ProAI适用于各种类型的车辆以及所有级别的自动驾驶。它使用可扩展的NVIDIA平台来处理来自摄像头以及LiDAR、雷达和超声波传感器的信号，实时了解车辆周围发生的事情，并可以通过深度学习收集和积累经验。

大陆集团则重点展示了自动驾驶技术的发展趋势，包括雷达传感器、摄像头技术、激光雷达传感器、自动驾驶高性能计算单元、全栈式软件、驾驶舱感知及人机交互解决方案等。

供应商伟巴斯特展示了激光雷达和摄像头等传感器如何无缝地集成。为了保证传感器在任何天气条件下或脏污时都能正常工作，伟巴斯特将智能热管理和创新的清洁系统结合在一起，提出了自动驾驶车顶解决方案。

德国航空航天中心则展示了自动驾驶功能测试和验证的新方法，生成地面实况数据并最终提高模拟和检测路径的准确性。

2021年的IAA，自动驾驶领域的领先企业，如Waymo和Cruise等没有参展，因此相关技术和能力的对比不够明显。很多企业的自动驾驶系统仍停留在概念车或原型车阶段。

比较而言，华为在自动驾驶领域的进步令人惊叹。

2021年7月，德国正式颁布《自动驾驶法》，成为世界上第一个将无人驾驶汽车纳入日常生活研究领域的国家。可以设想，从2022年开始，将会有越来越多的L3或L4水平的自动驾驶汽车出现在德国的道路上。但愿这能够促进自动驾驶大规模商业化的早日实现。

(责编：赵超、陈键)