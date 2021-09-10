李山

原标题：慕尼黑车展力推环保智能汽车

7日至12日，久负盛名的德国国际汽车展（IAA）首次在慕尼黑举行。这是自6月解封以来德国举办的首个大型展会活动。通过上百款全球首发的新车，IAA 2021将展示移动创新新概念、通往未来气候中和的道路以及数字化的进步。

第一届IAA于1897年在柏林举办，1951年移师法兰克福，逐渐发展成为全球著名车展之一，鼎盛时观众超过120万，参展商超过2000家。但近年来IAA的吸引力日渐衰退，到了2019年，观众人数下降到56万，参展企业下降到约800家。IAA主办商德国机动车协会（VDA）于是决定将举办地迁到慕尼黑，希望通过变革重新恢复IAA的活力。

受新冠疫情影响，近两年中国之外的车展接连被取消，IAA成为全球五大A级车展中首个率先举办的大型车展。主办方表示，本次车展将有约100款新车举行全球首发仪式。参展商数量接近700家，涵盖汽车品牌、自行车品牌、科技巨头以及重要的行业供应商。值得一提的是，50多家自行车企业携75个品牌首次参展，使得IAA有望成为欧洲最大的自行车盛会。

根据VDA介绍，IAA将致力于推动环保、智能汽车。在通往气候中和道路上的创新是IAA的首要主题。参展商将展示众多旨在进一步改善车辆和交通的气候平衡的新成果。随着欧洲主流汽车集团相继发布各自的“碳中和”目标，IAA紧跟行业趋势，聚焦“碳达峰”和“碳中和”，希望成为全球车企发布相关新品的理想舞台。

IAA还将展示使驾驶更安全、更清洁和更数字化的多项成果，包括用于高度自动驾驶的新的驾驶辅助系统和技术，以及基于人工智能用于未来汽车自动驾驶的高性能处理器等。此外，通过设计研究概念车，参展商还将展示电动汽车时代的汽车设计流程，并从一个侧面说明德国汽车工业仍然是世界上最具创新性的工业。

除汽车外，IAA还将首次带来可持续移动、微移动、智能交通解决方案等内容，展示移动出行从“单一”到“集合”的多元化未来。出行与技术、全新数字化技术、智能运输解决方案及前瞻性思维等等，都将成为展会的一部分。展会期间，由慕尼黑市政府和展会联合打造的创新项目——蓝色通道，将对所有具有气候中和动力总成的车辆及零排放车辆开放，旨在促进城市可持续交通的发展。

(责编：赵超、陈键)