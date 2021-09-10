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清远市清城区：社保与税务业务实现“一厅联办”

2021年09月10日08:17 | 来源：新华网
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原标题：清远市清城区：社保与税务业务实现“一厅联办”

为进一步优化营商环境，国家税务总局清远市清城区税务局以落实社保经办和缴费业务“一厅联办”“一窗联办”工作为契机，积极创新合作模式，与广东省清远市人力资源和社会保障局、清城区人力资源和社会保障局联合打造社保与税务业务“一厅联办”便民服务，方便群众进一家门办两家事，优化办税缴费体验。

“太方便了！现在来税务局也能打印个人参保证明。”刚办完停保业务的罗先生满意地说。此前办理部分社保业务，办事群众往往需要在税务和人社部门两头跑，办完整个流程可能要半天甚至一天时间。实行“一厅联办”后，办事群众只需带上身份证或者社保卡，在服务大厅自助机读取卡主信息后，短短几分钟就可以办好，省时又省力。

据了解，为推动“一厅联办”事项落地，税务、社保部门建立跨部门沟通协调机制，形成沟通协调快速通道，召开多方联席会议，制定工作落实方案，研究跨部门业务办理规范，统筹调配资源，研究解决信息数据传输、设备设置等问题，并采用互放自助机的方式，稳步推进“一厅联办”。

截至目前，清远市社会保险基金管理局、清远市社会保险基金管理局清城直属分局、清远市政务服务中心、高新区清城区政务服务中心办税服务厅、滨江路办税服务厅、沿江路办税服务厅、先锋西路办税服务厅、清城区24小时自助政务服务大厅等10个征收点均已配备自助机，供办事群众办理社保停保、社保费清缴、打印参保证明和明细等多项常用税费业务，为纳税人缴费人提供“一厅联办”服务。

清城区税务局有关负责人表示，“一厅联办”是清城税务融入地方政务服务的重要举措，也是充分落实党中央、国务院关于进一步深化税收征管改革部署的重要体现。“一厅联办”方便了群众进一家门办两家事，避免“来回跑”“多头跑“，精简了办理环节，缩短了办理时限，提升了办理效能。

下一步，清城区税务局将继续秉承“干多干好干出彩”绩效文化精神，深化税收征管改革，优化营商环境，丰富“一厅联办”“一窗联办”工作方式，形成可复制推广的、行之有效的经验，为纳税人缴费人提供更优质的服务。（黄璇）

(责编：赵竹青、陈键)

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