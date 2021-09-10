原标题：知乎月饼吃了拉肚子？网友：谢邀变泻药……

知乎月饼吃出事了，不少知乎网友称，吃了知乎送来的月饼出现腹泻。

随后一些知乎大V回答知乎问题时称，“泻药(谢邀)，刚吃月饼，人在厕所。”甚至有知乎网友“以身试饼”，做了“开箱+试吃”视频，科普为何知乎月饼吃后腹泻。

知乎道歉。图片来源：知乎截图

知乎道歉！中粮暂未回应

据知乎称，临近中秋，为答谢知友们的一路陪伴，知乎特地给长期提供优质内容的知友们邮寄了定制月饼，不想却出现了部分知友腹泻的情况。

“此次月饼我们委托业内口碑较好的成熟企业进行生产，选择了厂家提供的低糖配方。出厂产品经过生产方和独立第三方机构检测，符合食品行业相关质量标准。但忽略了用来替代蔗糖的麦芽糖醇可能会导致一部分人不耐受，造成身体不适，这是我们的失误。”知乎称。

据了解，知乎委托的生产企业为中粮。记者联系了中粮方面相关工作人员，截至发稿时，暂未收到回应。

知乎还表示，对于反馈问题的知友，已经联系并提供尽可能的补救与服务，并召回所有月饼。对于已经产生身体不适的朋友，会根据受影响用户的反馈，知乎做相应的妥善处理。但召回的月饼如何处理？截至发稿，知乎暂未回应。

知乎大V详解知乎月饼吃后为啥腹泻

知乎月饼事件事件后，“如何看待此次知乎采购的月饼导致腹泻的事件？”冲上知乎热榜第四。不少知乎大V回答：“泻药(谢邀)，刚吃月饼，人在厕所。”

知乎月饼事件登上知乎热榜。知乎截图

于是，不少知乎大V开始科普糖醇不耐受；有的网友甚至把知乎月饼拿去做了微生物检测，看是否菌落超标。

还有知乎大V收到知乎月饼但还没来得及品尝的网友做了“开箱+试吃”视频，“不得不说这个月饼确实有点腻，吃了一半都有点吃不下去了，不过为了科学还是忍了。”

大多数知乎大V最后得出结论，“在知乎月饼配料表上，麦芽糖醇、山梨糖醇、赤藓糖醇确实在配料表中频繁出现，而过多的糖醇类摄入，确实是会导致渗透性腹泻的。这才是知乎月饼导致拉肚子的主要原因。”

“这种类型的腹泻属于一过性生理反应，也就是发生一次就过去了，虽然短暂的身体不适但是对健康人不会造成病理伤害，这与食品中细菌超标导致的感染性腹泻有根本性的区别。但如果腹泻比较严重，还是应及时就医。”不少知乎大V表示。

知乎称感谢用户科普

知乎称，非常感谢知友们在出现问题后第一时间反馈，并自发用专业知识分析原因。感谢你们哪怕有“泻药”这个不好体验，仍然专业、认真地做糖醇不耐受的科普，“在未来的选品和采购过程中，我们会执行更严格更高的标准，也邀请知友们参与到选品采购和评测环节中。”

网友称，谁让你们经常说“谢邀”，求仁得仁。还有网友对此事表示担心，“这家品牌的月饼是不是都不能吃了？”

实际上，据多家媒体此前报道，原来就发生过多起消费者吃“无糖月饼”后出现腹泻情况。尤其是看到“无糖月饼”或“低糖月饼”就要小心了，因为很有可能加入了“代糖”，也就是用麦芽糖醇等代替蔗糖，部分消费者可能出现糖醇不耐受腹泻情况。

另外，月饼作为高油、高糖的食物，过量食用会导致一系列情况。有医生建议，成年人一天食用月饼的量尽量不要超过一百克。除此以外，一些特殊人群，如糖尿病人、胃肠功能差的老年人、儿童应尽量少吃。 (记者 吴涛)

(责编：赵竹青、陈键)