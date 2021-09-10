记者 万静

原标题：平台经济领域反垄断执法力度加大 成绩亮眼

近日，市场监管总局发布《中国反垄断执法年度报告(2020)》，为2020年我国反垄断执法工作交出了一份漂亮的“答卷”。2020年垄断案件结案109件，罚没金额4.5亿元；收到经营者集中申报520件，立案485件，审结473件。

成绩来之不易。2020年是“十三五”规划收官之年，同时也是面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务、新冠肺炎疫情严重冲击的一年。在这一年，作为负责市场反垄断执法工作、维护市场公平竞争秩序的职能部门，国家市场监管总局攻坚克难、支持疫情防控和复工复产，深化民生领域反垄断执法；规范平台经济竞争秩序，树立反垄断执法权威，着力推动建设高标准市场体系，开创反垄断工作新局面；持续完善反垄断法律体系，提速加力公平竞争制度建设，着力为经济高质量发展提供制度保障；推进竞争领域制度型开放，积极参与全球竞争治理，着力营造高水平对外开放的竞争环境。

以民生为反垄断执法重点

突如其来的新冠肺炎疫情冲击、严峻复杂的国内外环境，使得有着“市场经济公平利剑”的反垄断执法工作面临着前所未有的考验。

在这样的背景下，市场监管总局迅速作出反应和工作部署，坚持以民生为反垄断执法的工作重点，持续围绕药品、公用事业、汽车销售、机动车检测、二手车交易和建材等与民生密切相关的行业领域开展集中执法。

在市场监管总局发布的“2020年反垄断执法十大典型案例”中，南京水务集团高淳有限公司从2014年以来，滥用在南京市高淳区城市公共自来水供水服务市场的支配地位，没有正当理由，限定房地产公司只能与其指定的设计、监理和工程施工单位进行交易，排除、限制了当地供水工程设计、监理和施工环节的市场竞争，损害了房地产公司和消费者的利益。2020年12月，江苏省市场监管局依法作出行政处罚，责令当事方停止违法行为，并处罚款182.09万元。

近年来，我国原料药领域垄断行为多发，损害下游药品生产企业和患者利益，社会各方面反映强烈。原料药垄断经营者有时数倍、数十倍抬高原料药价格；有时利用垄断地位，强制性回购下游的成品药并销售，非法获利和危害性极大，有些经营者通过“壳公司”“白手套”等方式，实施更为隐蔽的垄断行为。

2020年，市场监管总局直接查办葡萄糖酸钙原料药垄断案、巴曲酶原料药垄断案，对当事人分别处以3.255亿元和1.007亿元的处罚，形成有效威慑，在一定程度上有效遏制了原料药领域垄断行为。

同时，市场监管总局还与国家卫生健康委、国家医保局、国家药监局等部门建立协同联动工作机制，在打击原料药垄断等违法行为时实现信息共享、联合惩戒，形成多部门合力，将执法成效传递到终端，更加有力有效地推进执法工作。例如，在葡萄糖酸钙原料药垄断案查处后，葡萄糖酸钙注射液的原料供应和生产成本均恢复正常。通过与国家医保局的政策联动，国家医保局在葡萄糖酸钙注射液招标采购工作中采取有效措施，使葡萄糖酸钙注射液的招采价格降幅达40%，有效维护了患者利益，减轻了国家医保负担。

严厉查处价格垄断协议

新冠肺炎疫情对我国经济社会发展和人民生产生活产生较大影响。市场监管总局积极助力“六稳”工作，落实“六保”任务，及时回应社会关切，对反映涉嫌滥用市场支配地位行为线索积极开展核查处置工作，服务经济高质量发展大局，为市场经济健康发展营造公平竞争发展环境。

价格垄断协议是对竞争危害最严重的垄断协议，严重阻碍经济健康发展。2020年全国在办垄断协议案件共49件，其中47件为横向垄断协议。通过查处价格垄断协议，恢复价格信号功能，保障市场在资源配置中起决定性作用，促进经济高质量发展。

在具体的工作中，市场监管执法人员坚持重点案件查办和重点行业集中执法相结合的原则，充分发挥重点案件的引领和示范作用。

近年来，我国建材行业产能过剩问题较为突出，在2019年对建材领域开展集中执法的基础上，2020年市场监管部门又查处建材领域垄断协议案件3件，涉案主体39家，实施经济处罚7161万元。

在市场监管总局立案调查中国建筑玻璃与工业玻璃协会组织部分玻璃企业涉嫌协议垄断案件中，从维护消费者利益和社会公共利益、积极保护市场公平竞争的角度出发，积极有效地开展执法工作，有效地遏制了建材行业垄断协议行为愈演愈烈的态势，提升了企业合规意识，推动了供给侧结构性改革。中国建筑玻璃与工业玻璃协会在其官网作出《声明》，表示积极配合调查并主动对照反垄断法进行自查。

相关执法部门地方政府部门缺乏对反垄断法的全面理解，以行政手段干预行业和市场发展。如在湖南省怀化市液化天然气垄断协议案中，当事人就是在行政机关主导下划分了当地燃气市场，湖南省市场监督管理局在查办垄断协议案件过程中对滥用行政权力排除、限制竞争行为另案处理，并对相关行政人员作出了处分。此案成为湖南省查办滥用行政权力排除、限制竞争案件以来，首起行政人员因滥用行政权力排除、限制竞争行为而被地方执纪部门追责的典型案例。

规范平台经济竞争秩序

应该说，加强平台经济领域滥用市场支配地位行为的执法力度，是市场监管总局在2020年最引发各界关注的工作。

当前，平台经济领域“二选一”等限制竞争行为，破坏行业竞争秩序，损害消费者利益，阻碍创新，社会各方面反映强烈。互联网平台掌控平台规则、技术手段、数据和算法，占据较高市场份额，通过并购投资和限制竞争行为控制流量和生态，引发各界关于平台垄断的普遍担忧。

2020年12月11日，中共中央政治局召开会议，要求强化反垄断和防止资本无序扩张。2020年12月16日，中央经济工作会议明确将“强化反垄断和防止资本无序扩张”列为2021年八项重点任务之一，强调反垄断、反不正当竞争是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求；要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范；要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。

针对平台经济领域垄断问题，市场监管总局加强平台经济领域反垄断执法，着力规范平台经济竞争秩序。2020年12月，市场监管总局根据举报，在前期核查研究的基础上，立案调查了一起实施“二选一”等涉嫌垄断行为案件。这是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。

2021年2月，国务院反垄断委员会正式发布《关于平台经济领域的反垄断指南》，进一步明确平台经济领域滥用市场支配地位案件反垄断执法的原则，明确“二选一”“大数据杀熟”等行为可能构成滥用市场支配地位行为，为平台经济领域经营者依法合规经营提供更加明确的指引，保护市场公平竞争和消费者利益。

2021年是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，对“十四五”时期反垄断工作开好局、起好步具有重要意义。市场监管总局将坚持支持健康发展和依法规范并重，既要支持各类企业创新发展、支持创新经济发展、支持平台经济规范健康发展，又要密切关注线上线下经济快速发展中积累形成的风险，有效防范竞争失序，坚决防止资本无序扩张。同时坚持治“果”和治“因”并重。对垄断之“果”，依法加大监管执法力度。同时，更加注重源头治“因”、过程治“因”，努力构建有效有序竞争的市场格局。

(责编：赵竹青、陈键)