原标题：2030年投产总规模达到1.2亿千瓦左右！我国抽水蓄能进入快速发展阶段

新华社北京9月9日电（记者刘羊旸）国家能源局总工程师向海平9日表示，根据国家能源局近日发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模达到1.2亿千瓦左右。

向海平在国家能源局举行的抽水蓄能中长期发展规划媒体吹风会上说，抽水蓄能具有调峰、填谷、调频、调相、储能、事故备用等多种功能，是当前技术最成熟、经济性最优、最具备大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源。当前，我国正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期，风电、光伏发电等新能源大规模高比例发展，新型电力系统对调节电源的需求更加迫切。这些对抽水蓄能发展提出了更高的要求。

为推进抽水蓄能快速发展，适应新型电力系统建设和大规模高比例新能源发展需要，助力实现碳达峰、碳中和目标，近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。

规划提出坚持生态优先、和谐共存，区域协调、合理布局，成熟先行、超前储备，因地制宜、创新发展的基本原则。在全国范围内普查筛选抽水蓄能资源站点基础上，建立抽水蓄能中长期发展项目库。

规划要求加快抽水蓄能电站核准建设，各省（区、市）能源主管部门根据中长期规划，结合本地区实际情况，统筹电力系统需求、新能源发展等，按照能核尽核、能开尽开的原则，在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

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